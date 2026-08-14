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Skladování malin: jak dosáhnout toho, aby nebyly kyselé a slepené k sobě

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Dennívýzva
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Sklidili jste bohatou úrodu malin? V takovém případě jistě přemýšlíte, jak je zpracovat, abyste si na nich pochutnali ještě v zimě. Nejčastějším a jednoduchým způsobem je bezesporu mrazení. Aby byly plody chutné, sladké a nelepily se k sobě, je třeba dodržet několik zásadních kroků.
Maliny

Maliny

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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