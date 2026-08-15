Češi vůbec neví, k čemu slouží horní police v lednici. Pořád do ní dávají špatné věci a pak se diví, že se jim rychle kazí

Česká domácnost a lednice – zdánlivě neškodné spojení, ovšem s překvapivě fatálními následky, pokud jde o správné uskladnění potravin. Podle odborníků většina Čechů vůbec netuší, jak efektivně využít různé teplotní zóny chladničky. Výsledek? Zbytečně rychlé kažení jídla. My ale víme, co kam patří, a nenecháme si to pro sebe! Horní police
V horní polici je teplota nejstabilnější, ale také vyšší než v ostatních částech ledničky. Zde nejčastěji chybujeme – často sem totiž automaticky putuje maso, uzeniny nebo vajíčka. Chyba! Horní police je vyhrazena pro hotová jídla a zbytky, tedy pokrmy, které jsou již uvařené a čekají na rychlou spotřebu, jako jsou polévky, omáčky nebo guláš. Dále sem patří mléčné výrobky, zejména jogurty, smetana, čerstvé sýry a také nápoje jako otevřené džusy, víno nebo pivo. Proč sem nepatří maso? Horní police zkrátka není dostatečně chladná pro bezpečné uchovávání čerstvého masa, které vyžaduje co nejnižší teplotu, aby se zamezilo množení bakterií.
Spodní police
Nejdůležitější a nejchladnější část lednice je zpravidla spodní police, umístěná přímo nad šuplíky. Tato zóna zajišťuje bezpečné uchování nejrizikovějších, ale zároveň nejchoulostivějších potravin. Sem tedy patří syrové maso, které musí být vždy hermeticky uzavřeno, aby se zabránilo kapání šťáv na jiné potraviny – to může být vysoce zdravotně nebezpečné. Stejně tak sem patří tepelně neupravené ryby a mořské plody, které vyžadují nejnižší možnou teplotu, a v neposlední řadě také delikatesy a uzeniny, včetně tvrdých sýrů v originálním obalu.
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Dveře jsou nejteplejší částí lednice, protože jsou nejčastěji vystaveny kolísání teploty při otevírání. Proto sem patří potraviny, které snesou mírnější teploty a teplotní výkyvy, jako jsou vejce, dresinky, kečupy a omáčky, které mají delší trvanlivost, a také máslo a margarín pro snazší roztírání. Speciální zásuvky na zeleninu slouží k udržení vyšší vlhkosti, která brání vysychání listové zeleniny. Zde platí jedno důležité pravidlo: nikdy sem nedávejte ovoce, které produkuje ethylen (např. jablka), vedle zeleniny, která je na ethylen citlivá (např. salát). Tento zrádce totiž bohužel urychluje její kažení. Správným tříděním si ušetříte peníze i nervy.
Jak jste na tom se skladováním potravin v lednici vy? Foto: Unsplash.com
Zdroje:
Autorský text Kristýny Kohoutové https://www.prozeny.cz/clanek/pravidla-lednice-kam-patri-jogurty-maso-ci-uzeniny-71933 https://www.uklidproklid.eu/blog/velky-prehled–jak-spravne-usporadat-lednici-a-skladovat-potraviny https://recepty.idnes.cz/chladnicka-podle-pravidel-kam-patri-maslo-a-kam-salat.A110404_160904_recepty_job