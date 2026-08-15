Opotřebovaná chrupavka se začala obnovovat. Vědci možná našli „brzdu“, která dnes kloubům brání v regeneraci

Nepřidávali přitom kmenové buňky ani nový biologický materiál. Zablokovali jediný enzym, jehož množství s věkem stoupá, a buňky, které už v chrupavce byly, se začaly chovat mnohem více jako mladé a zdravé.
Podobný efekt vědci následně pozorovali také na lidské chrupavce odebrané při operacích kolene. K léčbě artrózy u pacientů je ještě daleko, ale výsledek naznačuje překvapivou možnost: stará chrupavka možná není nenávratně ztracená.
Chrupavka se opotřebuje, ale opravovat se téměř neumí
Kloubní neboli hyalinní chrupavka vytváří hladký povrch na koncích kostí. Umožňuje jim pohybovat se proti sobě s minimálním třením a zároveň pomáhá rozkládat zatížení kloubu.
S věkem, při obezitě nebo po některých úrazech ale začnou buňky chrupavky – chondrocyty – měnit své chování. Přibývá zánětlivých signálů a rozpadá se kolagenová síť, která tkáni dodává pevnost. Chrupavka se postupně ztenčuje a měkne a může se rozvinout osteoartróza spojená s bolestí, otokem a omezením pohybu.
Problémem je, že dospělá kloubní chrupavka má velmi malou schopnost regenerace. Současná léčba proto většinou míří na zmírnění bolesti, udržení pohyblivosti a zpomalení problémů. V pokročilých případech přichází náhrada kloubu.
Stanfordský tým se ale na celý problém podíval z jiného směru. Neptal se, jak do kloubu dodat novou chrupavku, ale proč ji jeho vlastní buňky přestávají vyrábět tak jako dřív.
S věkem přibývá enzym, který funguje jako molekulární brzda
Pozornost vědců se obrátila k enzymu s nepříliš zapamatovatelným názvem 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenáza neboli 15-PGDH.
Tým Helen Blau se mu věnuje už několik let. S věkem jeho množství v některých tkáních roste a enzym odbourává prostaglandin E2, molekulu zapojenou mimo jiné do regeneračních procesů. Výzkumníci proto pro podobné enzymy používají označení gerozymy – molekulární regulátory, jejichž zvýšená aktivita může přispívat k funkčnímu stárnutí tkání.
Když vědci porovnali chrupavku kolenních kloubů mladých a starých myší, množství 15-PGDH bylo u starých zvířat přibližně dvojnásobné.
Následoval zásadní experiment.
Starým myším podali malou molekulu blokující aktivitu 15-PGDH. Zkoušeli jak systémovou aplikaci působící na celý organismus, tak podání přímo do kloubu.
V obou případech začala dříve ztenčená chrupavka znovu sílit napříč kloubním povrchem.
A nešlo pouze o nějakou méně kvalitní náhradní tkáň. Další analýzy ukázaly vznik hyalinní kloubní chrupavky, tedy právě toho typu, který je pro normální fungování kloubu potřeba.
Ještě větší překvapení přišlo při hledání kmenových buněk
Regenerace tkáně často vede vědce ke kmenovým nebo progenitorovým buňkám. Ty se dokážou dělit a následně měnit v specializované buňky potřebné pro opravu poškozené oblasti.
Výzkumníci proto očekávali, že něco podobného najdou i tentokrát.
Nenašli.
Místo příchodu nové buněčné populace se změnily chondrocyty, které už v chrupavce dávno existovaly.
Při detailním sledování genové aktivity vědci zjistili výrazný posun mezi různými skupinami buněk. Populace spojená s degradací chrupavky a vysokou expresí 15-PGDH po léčbě klesla přibližně z osmi na tři procenta. Ubylo také buněk spojených s tvorbou méně vhodné vazivové chrupavky.
Naopak podíl chondrocytů exprimujících geny potřebné k vytváření hyalinní chrupavky a její extracelulární matrix vzrostl z přibližně 22 na 42 procent.
Staré buňky tedy nezmizely a nebyly nahrazeny mladými.
Změnily program, podle kterého pracovaly.
Právě to může být na objevu nejzajímavější. Regenerace dospělé tkáně nemusí vždy znamenat hledání zásoby kmenových buněk. Za určitých okolností může být možné přesvědčit existující buňky, aby opustily degenerativní stav a vrátily se k produktivnějšímu způsobu fungování.
Po poranění kolene léčba zabránila rozvoji artrózy
Výzkumníci následně vytvořili u mladých myší poranění připomínající následky poškození předního zkříženého vazu. Podobné úrazy jsou problémem i u lidí, protože ani úspěšně opravené koleno nemusí mít vyhráno. Po letech se v něm může rozvinout posttraumatická osteoartróza.
Myši dostávaly inhibitor 15-PGDH dvakrát týdně po dobu čtyř týdnů.
U kontrolních zvířat se po poranění množství enzymu zvýšilo a rychle se objevily změny charakteristické pro osteoartrózu. U léčených zvířat byl rozvoj onemocnění výrazně potlačen. Myši také používaly poraněnou končetinu přirozeněji a více ji zatěžovaly, což odpovídalo menším obtížím spojeným s postiženým kloubem.
Výzkum tak naznačuje dvě potenciální aplikace stejného mechanismu: obnovu chrupavky ztracené stárnutím a ochranu kloubu před degenerací po úrazu.
Zatím však stále mluvíme o myších.
Lidská chrupavka zareagovala podobně. Člověk ale zatím léčen nebyl
Tým proto provedl ještě jeden důležitý krok. Získal chrupavku od pacientů s osteoartrózou, kteří podstupovali totální náhradu kolenního kloubu.
Vzorky obsahovaly jak samotnou tkáňovou matrix, tak živé chondrocyty. Když je vědci po dobu jednoho týdne vystavili inhibitoru 15-PGDH, klesl podíl buněk exprimujících tento enzym, oslabila aktivita genů souvisejících s degradací a vazivovou chrupavkou a objevily se známky nové tvorby kloubní chrupavky.
Je to podstatně silnější výsledek než experiment pouze na myších, ale zároveň má jasný limit.
Tkáně byly odebrané z těla a léčeny v laboratoři. Nikdo zatím neprokázal, že injekce nebo tableta dokáže obnovit opotřebované koleno živého člověka.
Právě tím budou muset projít klinické studie.
Cesta k nim by ale mohla být o něco kratší díky tomu, že inhibitory 15-PGDH se už nezkoumají pouze kvůli chrupavce. Perorální kandidát z této skupiny, MF-300, dokončil první fázi klinického testování zaměřeného na věkem podmíněnou ztrátu svalové hmoty. Stanford v červnu 2026 uváděl, že léčivo v první fázi prošlo bezpečnostním testováním u lidí a další studie se plánují.
To samozřejmě automaticky nepotvrzuje jeho bezpečnost nebo účinnost při dlouhodobé léčbě osteoartrózy. Znamená to ale, že vývoj nezačíná úplně od nuly.
Pokud se výsledek potvrdí, změnil by samotný cíl léčby artrózy
V současnosti je snadné sklouznout od slibného experimentu k představě, že injekce na „dorůstání kolen“ je za dveřmi.
Není.
Osteoartróza je složité onemocnění celého kloubu a mezi úspěchem u myší, regenerací vzorku v laboratoři a léčbou milionů pacientů leží dlouhá řada klinických zkoušek. Bude třeba zjistit vhodnou dávku, způsob podání, délku účinku, možné nežádoucí efekty i to, zda nově vytvořená chrupavka skutečně dlouhodobě vydrží běžnou mechanickou zátěž.
Přesto nový výzkum otevírá neobvykle zajímavou cestu.
Dlouho jsme na stárnoucí chrupavku hleděli jako na materiál, který se jednou opotřebuje a organismus ho už nedokáže skutečně nahradit. Stanfordská studie naznačuje, že problém možná není jen v tom, že chybí nové buňky.
Možná jsou ty potřebné buňky stále na místě.
Jen s věkem dostaly jiný molekulární příkaz.
A pokud dokážeme bezpečně odstranit jednu z brzd, které je v tomto stavu drží, mohl by se jednou cíl léčby osteoartrózy posunout od zpomalování škod k něčemu mnohem ambicióznějšímu:
přimět vlastní kloub, aby část škod skutečně opravil.
Věděli jste, že…
…15-PGDH nezaujal vědce poprvé právě kvůli kloubům? Stanfordský tým jej předtím zkoumal především při stárnutí svalů. Enzym rozkládá prostaglandin E2 a jeho zvýšená aktivita ve starších organismech byla spojena se zhoršenou regenerací svalové tkáně. Teprve později si výzkumníci položili otázku, zda stejná molekulární „brzda“ nepůsobí také v chrupavce. Výsledek naznačuje, že některé mechanismy stárnutí mohou být společné několika zdánlivě velmi odlišným tkáním.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science – Inhibition of 15-hydroxy prostaglandin dehydrogenase promotes cartilage regeneration [2], Stanford Medicine – Inhibiting a master regulator of aging regenerates joint cartilage in mice [3], Stanford Medicine – Drug enhances muscle repair during GLP-1 weight-loss treatment in mice [4]. img AI generated