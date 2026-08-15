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Opotřebovaná chrupavka se začala obnovovat. Vědci možná našli „brzdu“, která dnes kloubům brání v regeneraci

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Poškozená kloubní chrupavka má jednu nepříjemnou vlastnost: na rozdíl od mnoha jiných tkání se téměř neumí sama obnovovat. Výzkumníci ze Stanfordu ale u starých myší dokázali opotřebovanou chrupavku znovu zesílit a po poranění kolene výrazně omezili rozvoj osteoartrózy.
Opotřebovaná chrupavka se začala obnovovat. Vědci možná našli „brzdu“, která dnes kloubům brání v regeneraci

Opotřebovaná chrupavka se začala obnovovat. Vědci možná našli „brzdu“, která dnes kloubům brání v regeneraci

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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