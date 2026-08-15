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Otce jim zavraždil falešný agent KGB. Jeho lži oklamaly stovky lidí

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Dennívýzva
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Pavel Vinter a Jitka Šnircová se v době dospívání stali nepřímými svědky vraždy svého otce. Trauma z této události těžce poznamenalo jejich další život i rodinné vztahy. Pravděpodobný pachatel ale unikl trestu. „Nic nenasvědčovalo, že to bude noc, která ovlivní celý náš život.“ Těmito slovy začíná Pavel Vinter vyprávění o událostech v noci z 18.
ChatGPT Image 5. 8. 2026 19_42_28

ChatGPT Image 5. 8. 2026 19_42_28

Zdroj: Koláž z rodinného alba: uprostřed je snímek otce Jindřicha Vintera, okolo snímky jeho dětí Jindřicha, Jitky a Pavla z různých období. Zdroj: archiv Jitky Šnircové, se souhlasem Paměť národa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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