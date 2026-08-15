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Odborníci odhalili 3 nejhloupější plemena psů na světě. Ve velkém si je pořizují i Češi

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Pes je nejlepší přítel člověka – to všichni víme. Ale ne každý čtyřnohý společník se narodí s Einsteinovou genialitou. Když si pořizujeme mazlíčka, často myslíme na jeho temperament a potřeby. Jen málokdo však uvažuje nad jeho kognitivními schopnostmi. Pojďme se společně podívat na to, která psí plemena nepatří mezi ty zrovna nejbystřejší.
Odborníci odhalili 3 nejhloupější plemena psů na světě. Ve velkém si je pořizují i Češi

Odborníci odhalili 3 nejhloupější plemena psů na světě. Ve velkém si je pořizují i Češi

Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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