„Vždyť se nemusíš trefit pokaždé." Věta, po které Siniaková přestala zuřit

- Se sedmatřicetiletou Čang Šuaj vyřadily v Torontu tři nebezpečné páry v řadě
- Stálá partnerka Taylor Townsendová hraje tento týden singlovou kvalifikaci v Cincinnati
- V singlu Siniaková vypadla hned v prvním kole, zápas s Rachimovovou vzdala za stavu 7:6, 0:6, 2:5
- Po Wimbledonu si musela dát pauzu, aby zvládla přechod na severoamerický beton
- Na US Open bude s Townsendovou usilovat o zkompletování kariérního grandslamu
Trenérka klidu jménem Čang Šuaj
„Je to neuvěřitelné, ale ať se dáš dohromady s jakoukoli spoluhráčkou, vždycky máte ohromný úspěch," přivítala moderátorka Michelle Yu ve studiu National Bank Open českou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou. Nadsázka to nebyla o mnoho.
Stálá partnerka Taylor Townsendová se tento týden probíjí singlovou kvalifikací v Cincinnati, a tak Siniaková sáhla po staré známé. „A já si chtěla zahrát ještě pár zápasů, tak jsme se domluvily se Šuaj. Miluju s ní hrát," přiznala.
Turnajem procházejí bez zaváhání. Postupně vyřadily Andrejevovou s Cirsteaovou, Gauffovou s McNallyovou a v úterním čtvrtfinále Hunterovou s Krawczykovou.
Sedmatřicetiletá Čínanka přitom nabízí něco, co se v deblu obtížně nahrazuje. „S ní je to vždycky fajn, protože je to strašně milý člověk. Vždycky pozitivní. Vždycky mi říká, jak jsem dobrá," smála se třicetiletá Češka. „Je opravdu příjemné s ní trávit čas, protože člověk je na kurtu často ve stresu. S ní ale nemá stres žádnou šanci," doplnila.
Rozdělení rolí popsala Čang Šuaj vlastními slovy. „Katka mi na kurtu prostě říká, co mám dělat," pobavila v pozápasovém rozhovoru.
Instrukce ovšem tečou i opačným směrem. Na začátku druhé sady čtvrtfinále Siniaková po jednom míči vzkypěla, Číňanka k ní bleskově přišla a scéna pobavila celé Toronto natolik, že ji moderátoři vytáhli i ve studiu. „Ano, to si pamatuju. Ona je prostě super. Já jsem trochu perfekcionistka a vždycky chci zahrát to nejlepší. Beru si na sebe velký tlak. Ona pak takhle přijde a tím milým hláskem povídá: Vždyť se nemusíš trefit pokaždé, to je v pořádku. A já s tím samozřejmě souhlasím," rozesmála Češka televizní studio.
Pauza, které nejdřív litovala
Cesta k současné pohodě ale vedla přes nejistotu. Po Wimbledonu si Siniaková musela dát volno, aby vůbec zvládla skok na severoamerickou betonovou půdu. V Torontu zprvu necítila míč, připadala si zrezivělá a v singlu skončila hned v prvním kole, když soupeřce Rachimovové utkání vzdala za stavu 7:6, 0:6, 2:5.
„Nejdřív jsem si říkala: Pane bože, co jsem to udělala? Ale musela jsem si tu pauzu dát. Je to náročné období. Zvlášť teď, když stárnu a stárnu, je ta psychická stránka mnohem důležitější," vysvětlila serveru sport.aktualne.cz.
Poslední dílek do sbírky
V New Yorku už bude po jejím boku znovu Townsendová. Nejvýše nasazený pár tam bude hrát o svůj první společný titul a zároveň o zkompletování kariérního grandslamu, po letošním triumfu na Roland Garros mu chybí jediný americký major.
„Pro mě by US Open znamenalo úplně všechno. Vyhrát ho by pro mě bylo opravdu výjimečné. Několikrát už jsem k tomu byla blízko. Před čtyřmi lety jsem prohrála finále s Kateřinou," připomněla nedávno Townsendová.
Siniaková má ve sbírce jedenáct grandslamových titulů z ženské čtyřhry, z New Yorku ale jen jeden, z roku 2022 po boku Barbory Krejčíkové.
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