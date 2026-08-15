Starý plechový nápis z garáže nemusí být harampádí. Sběratelé dnes platí za patinu, rez i oprýskané rohy

Smaltované reklamní tabule z let zhruba 1900 až 1950 patří k nejživějším segmentům sběratelského trhu. Sklovitý email vypálený ve více vrstvách na ocelový plech jim dal barevnou stálost, kterou papírový plakát nikdy mít nemohl, a právě ta stálost je dnes důvod, proč se kusy, které desítky let sloužily jako zástěrka díry ve stodole, prodávají za částky, které by jejich původní majitele pobavily. Na platformě LiveAuctioneers bylo v srpnu 2026 evidováno přes 1 370 nadcházejících položek pod heslem „Enamel Signs“. Nejde o okrajovou kuriozitu. Jde o trh, kde se potkává nostalgie, design a omezený počet dochovaných originálů.
Kolik to stojí: od stokoruny po statisíce
Cenový rozptyl je obrovský a právě v něm leží příležitost i past. Na spodním konci stojí menší originální cedule Gevaert ze 40. až 50. let, která se na Aukru prodala v září 2025 za 690 Kč. O pár měsíců později šla velká reklamní tabule Eternitas o rozměrech 90 × 60 cm za 5 302 Kč. Podle serveru Sběratel.info dosáhla v únoru 2026 originální pivní cedule plzeňských pivovarů 19 959 Kč.
Evropské aukční domy posouvají laťku výš. Dorotheum prodalo smaltovanou ceduli Wiener Werkstätte za 2 600 EUR, tedy zhruba 65 000 Kč. Jiný emailový kus tam v prosinci 2025 dosáhl 1 430 EUR. A u autorsky výjimečných věcí jde o úplně jiný svět: Muchova smaltovaná cedule Job se v aukci Swan Galleries prodala za 5 000 USD.
Tři faktory rozhodují vždy: rarita motivu, stav povrchu a síla značky. Cedule s pivem, koloniálním zbožím, mýdlem Schicht nebo tabákem mají v českém prostředí nejčitelnější sběratelský potenciál. Ale i zdánlivě nezajímavý nápis místní spořitelny může překvapit, pokud je v dobrém stavu a z období před rokem 1930.
Jak poznat originál: pět kroků, které zvládnete doma
Největší chyba běžného nálezce není, že ceduli nepozná. Je to, že ji přetře, vydrhne drátěnkou nebo prodá po první zprávě od neznámého kupce. Než cokoli uděláte, zdokumentujte líc, rub, rohy, otvory, hrany i každý oťuk. Teprve pak přijde na řadu základní domácí test:
- Magnet. Předválečné kusy jsou z oceli, magnet musí chytit. Hliníkový podklad ukazuje na poválečnou nebo novější výrobu.
- Váha a tloušťka. Originální meziválečný plech má obvykle 1,2 až 1,5 mm. Reprodukce bývají tenčí a lehčí.
- Reliéf mezi barvami. Prstem přejeďte přes přechod dvou barev. U originálu cítíte hmatatelný „schod“, každá barva se vypalovala zvlášť a vytvořila vlastní vrstvu.
- Oťuky. Pravý oťuk má sklovitý průřez s přirozenými radiálními prasklinkami. Umělé obouchání vypadá uniformně, jako by někdo vzal kladívko a systematicky obešel hrany.
- Rub. Tady se skrývá víc informací než na líci. Výrobní značka, zbytky původní etikety, nerovnoměrný podklad, technologické stopy, to všechno mluví pro originál. Hladký, čistý rub bez „průmyslového nepořádku“ je varovný signál.
Důležitá poznámka: absence výrobní značky sama o sobě neznamená falzum. Část originální produkce byla neznačená nebo exportní. Rozhoduje vždy souhrn fyzických znaků, ne jediné kritérium.
Falza jsou reálné riziko, hlavně online
Aukcionářka Stephanie Connellová v rozhovoru pro Barnebys upozorňuje, že padělky jsou hojné, zvlášť na online aukčních webech. Počítačově působící grafika, nové nýty, nepřirozené oťuky, to jsou typické signály. Asociace starožitníků jde ještě dál: z pouhé fotografie někdy ani zkušený odborník bezpečně nerozliší originál od kvalitní reprodukce. Před prodejem dražšího kusu je proto rozumné trvat na fyzické konzultaci.
Peter Andersen z aukční síně Wunderkammer v rozhovoru pro Barnebys potvrzuje, že zájem o špičkové kusy roste stabilně a přicházejí noví sběratelé. Právě to ale přitahuje i ty, kdo chtějí na trhu rychle vydělat, a reprodukce jsou jednodušší než kdy dřív.
Kde prodat a jak nenaletět
Pokud máte v ruce kus, který prošel domácím testem a vypadá nadějně, máte v Česku několik cest:
- Aukro – nejširší sběratelská komunita, aukční formát, bezpečné platby přes platformu. Klíčové pravidlo: nekomunikujte mimo platformu, neposílejte fotky přes WhatsApp na cizí žádost, neskenujte QR kódy od „kupujících“. Aukro samo na své stránce varuje před nejčastějšími podvody.
- Asociace starožitníků – bezplatné poradenství na veletrzích Antique v Praze. Veřejný seznam členů zahrnuje aukční domy, komisní prodejce i kamenné starožitníky po celé republice.
- Veletrh Sběratel – podzimní ročník 2026 v Praze avizuje přes 240 dealerů a kolem 10 000 návštěvníků. Ideální místo pro srovnání nabídek a přímý kontakt s odborníky.
U lepší cedule se vyplatí obejít aspoň dva až tři kanály a získat konkurenční nabídky. První rychlý odkup bývá ten nejhorší.
Co rozhoduje o ceně víc než stáří
Meziválečné kusy mají obecně výhodu: silnější materiál, výraznější vrstvení emailu, estetika zlatého věku reklamní grafiky. Ale automaticky to neplatí. Poválečná cedule se silnou značkou, velkým formátem a dobrým stavem může starší kus porazit. Rozhoduje kombinace: značka, motiv, rozměr, stav a lokální sběratelská vazba.
Zajímavý je i rozdíl mezi lokální a globální značkou. Světově známá firma rozšiřuje okruh kupců za hranice Česka. Lokální česká značka (pardubické pivo, chrudimský granát, třebovský pivovar) zase těží z regionální nostalgie a domácí přirážky. Obě cesty fungují, jen každá jinak.
Smaltovaná cedule na půdě nemusí být poklad. Ale pokud ji neočistíte drátěnkou, neprodáte po první zprávě a přečtete rub stejně pozorně jako obrázek na líci, máte šanci zjistit, jestli je.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková