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Starý plechový nápis z garáže nemusí být harampádí. Sběratelé dnes platí za patinu, rez i oprýskané rohy

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Pivní cedule plzeňských pivovarů se letos na Aukru prodala za téměř 20 000 Kč. A nebyla zdaleka nejdražší, co trh v posledních měsících viděl.
Starý plechový nápis z garáže nemusí být harampádí. Sběratelé dnes platí za patinu, rez i oprýskané rohy

Starý plechový nápis z garáže nemusí být harampádí. Sběratelé dnes platí za patinu, rez i oprýskané rohy

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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