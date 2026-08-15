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I zranitelnost na sítích může být marketing. Faleš dnes vypadá jako naaranžovaný kolaps

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„Autenticita na sociálních sítích neznamená ukazovat celý svůj život ani natáčet videa bez přípravy. Podstatný je soulad mezi tím, co člověk zveřejňuje, a tím, jak skutečně žije“, říká odbornice na…
I zranitelnost na sítích může být marketing. Faleš dnes vypadá jako naaranžovaný kolaps

I zranitelnost na sítích může být marketing. Faleš dnes vypadá jako naaranžovaný kolaps

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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