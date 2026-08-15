Pokud jste vyřadili těstoviny ze svého jídelníčku, protože doufáte, že zhubnete a uděláte něco pro své zdraví, opak je pravdou

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Pokud jste vyřadili těstoviny ze svého jídelníčku, protože doufáte, že zhubnete a uděláte něco pro své zdraví, opak je pravdouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Těstoviny, mnohými lidmi obdivovaná příloha, jinými zase nenáviděná. Jedno je jisté, děti těstoviny milují na jakýkoliv způsob. Pokud hubnete nebo se věnujete zdravé výživě, jistě jste už zaslechli, že jsou těstoviny plné rafinovaných sacharidů, které rapidně zvyšují hladinu glukózy v krvi a mohou způsobovat vysoký krevní tlak.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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