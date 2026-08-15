V lednu to oba popřeli. Teď Decroix promluvila o Havránkovi a jeho manželka poslala vzkaz, který mluví za vše

18. prosince 2025 Eva Decroix oznámila konec manželství po pětadvaceti letech. O necelý měsíc později, 16. ledna 2026, čelila prvním otázkám na údajný vztah s poslancem Havránkem. Odpověděla tehdy jasně:
Havránek mluvil o kolegyni a velmi dobré přítelkyni. Teď, v srpnu 2026, se oba vyjadřují jinak, a ticho Havránkovy manželky Lenky nahradil vzkaz, který čtení mezi řádky nepotřebuje. „Až budu mít vážný vztah, s radostí dám všem vědět.“ Co přesně oba v lednu popřeli
Důležitý detail, který se v lednovém mediálním kolotoči snadno ztratil: ani Decroix, ani Havránek tehdy netvrdili, že se nevídají. Havránek naopak
výslovně řekl, že je média budou pravděpodobně vídat i dál, na jednáních, večeřích, pracovních schůzkách. Popírali status, ne kontakt. Decroix zasazovala společné chvíle do kontextu přirozeného života ženy, která po konci letitého manželství chodí na schůzky s kolegy, přáteli i klienty. Havránek ji označil za „skvělou ženu“ a nechal to být.
Jenže právě tahle formulace, kolega a velmi dobrý přítel, vytvořila veřejné měřítko. Pokud se z přátelství stane něco víc, oba si sami nastavili laťku, kdy to mají říct.
Od popření k postupnému otevírání
Příběh nemá jen dva body, leden a srpen. Mezi nimi leží 6. března 2026, kdy Decroix v
rozhovoru pro Blesk poprvé otevřeněji mluvila o rozpadu manželství. Připustila, že s bývalým manželem . Nepadlo jméno Havránek, ale tón se posunul. Z prosincového stručného oznámení se stala reflexe, z reflexe nakonec v srpnu něco, co už odmítnutím nazvat nejde. „po dvaceti letech možná každý ten svět vidíme nějakým způsobem jinak“
Časová osa ukazuje plynulý oblouk:
18. prosince 2025 – veřejné oznámení rozchodu s manželem po 25 letech 16. ledna 2026 – popření vážného vztahu s Havránkem 6. března 2026 – první otevřenější rozhovor o příčinách rozpadu manželství Srpen 2026 – Decroix už vztah s Havránkem výslovně nepopírá a žádá o čas
Každý krok je o kousek dál od defenzivního „nic se neděje“. Srpen není náhlý obrat. Je to logické vyústění půlročního posunu.
Zdroj fotografie: Úřad vlády ČR Co řekla teď, a co neřekla
Podle dostupných informací Decroix v srpnu vztah s Havránkem ani výslovně nepotvrdila, ani nepopřela. Místo lednového jasného odmítnutí zvolila neurčitější formulaci a požádala o prostor.
To je v politické komunikaci zásadní rozdíl. Když někdo v lednu říká „vážný vztah nemám“ a v srpnu už totéž zopakovat nechce, sděluje tím víc než jakékoli přiznání.
Plné znění jejího aktuálního vyjádření se nám nepodařilo ověřit v primárním zdroji, proto s ním pracujeme opatrně. Podstatné ale je, že jazyk se změnil. Z konkrétního popření se stalo kontrolované zdržení.
Vzkaz, který nepotřebuje vysvětlení
A pak je tu Lenka Havránková. Manželka poslance, která v lednu veřejně nereagovala vůbec. Podle zveřejněného vzkazu nyní naznačila, že situaci zvládne se svou dcerou. Žádné obviňování, žádné právnické „bez komentáře“. Stručné sdělení soustředěné na sebe a na dítě. Manželka se nestaví do role té, která bojuje o manželství. Staví se do role té, která řeší následky. To je signál, který mluví za víc než tisíc slov.
Co to znamená pro Decroix i Havránka
Institucionální dopad na jejich poslanecké mandáty nebo pozice v ODS z dostupných informací neplyne. Decroix zůstává první místopředsedkyní poslaneckého klubu, Havránek drží svůj mandát. Kauza není o veřejných penězích ani o výkonu funkce.
Reputační rozměr je ale jiná věc. Decroix si v lednu sama nastavila veřejný slib, že až bude mít vážný vztah, dá vědět. Čím déle bude volit formulace typu
„potřebuji čas“, tím víc bude pod tlakem ten slib nějak dovysvětlit. A pro část konzervativnějšího elektorátu ODS může být příběh o vztahu dvou poslanců téže strany, z nichž jeden byl ženatý, tématem, které rezonuje víc než programové body.
Půl roku od prvního popření se oba ocitli v bodě, kde mlčení říká víc než slova. A vzkaz Havránkovy manželky naznačuje, že to ví i ta, které se to týká nejvíc.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová