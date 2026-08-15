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Hasiči na jihu Moravy evidují v létě meziročně výrazně více požárů v přírodě

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Hasiči v Jihomoravském kraji jen za poslední týden evidují 22 požárů v přírodním prostředí. Od začátku prázdnin jich bylo 118, zatímco loni za stejné období 48. Na webu hasičů o tom informoval jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Krajina je vyschlá, srážky byly od začátku léta minimální.
Hasiči na jihu Moravy evidují v létě meziročně výrazně více požárů v přírodě

Hasiči na jihu Moravy evidují v létě meziročně výrazně více požárů v přírodě

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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