Hasiči na jihu Moravy evidují v létě meziročně výrazně více požárů v příroděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hasiči na jihu Moravy evidují v létě meziročně výrazně více požárů v přírodě
Požár trávy v chatové oblasti v Brně-Obřanech dnes zasáhl a zničil šest chat. Větším škodám zabránili...
Kvůli vysokému riziku požárů platí zákaz grilování na veřejných místech u Brněnské přehrady. Opatření...
Tříměsíční obléhání švédskými vojsky v roce 1645 patří k nejvýznamnějším momentům moravských dějin....
Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně podle ředitele Veřejné zeleně...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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