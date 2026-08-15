iOS 27 přinese „razítko pravosti na fotky“ z iPhonu. V éře AI padělků pozná, co je skutečné a co ne

Představte si, že pošlete fotografii z místa události a příjemce si může jedním kliknutím ověřit, že snímek skutečně vznikl na konkrétním iPhonu, nebyl dodatečně upraven a prošel ověřeným řetězcem od senzoru kamery až po sdílení. Přesně tohle naznačuje dosud neoznámená funkce, kterou redakce 9to5Mac objevila v páté betě iOS 27 pod pracovním názvem Apple Reference Image. Nejde o univerzální detektor lží ani o filtr na AI obrázky. Jde o něco užšího, ale potenciálně mnohem užitečnějšího: o systém provenience, který doloží, odkud fotka pochází a že s ní nikdo nemanipuloval.
Co přesně znamená „razítko pravosti“
Zapomeňte na viditelný vodoznak přes obrázek. Apple Reference Image podle dostupných informací funguje jako neviditelný kryptografický podpis navázaný přímo na hardware iPhonu. K fotografii se připojí ověřitelná historie: jaký senzor ji zachytil, kdy, a že soubor nebyl od té doby pozměněn. Ověření probíhá přes Private Cloud Compute, cloudovou infrastrukturu Applu, která je navržená tak, aby data nezůstávala na serverech a Apple k nim neměl přístup.
Důležité je, co tato funkce nedělá. Neřekne vám, jestli je libovolný obrázek na internetu pravdivý, nebo vygenerovaný umělou inteligencí. Umí potvrdit jednu věc: že konkrétní snímek prošel ověřeným řetězcem pořízení v iPhonu. Cokoliv mimo tento řetězec zůstává neověřené, ale ne automaticky falešné. Rozdíl je zásadní. Je to jako notářské ověření podpisu: notář potvrdí, že dokument podepsala konkrétní osoba, ale neručí za pravdivost obsahu.
A má to i svůj háček. Někdo může vyfotit AI generovaný obraz skutečnou kamerou, a systém doloží původ záznamu z kamery, ne pravdivost scény. Žádná provenienční technologie tohle nevyřeší.
Apple nedohání sám sebe, ale zbytek branže
Pokud vám to připomíná něco, co jste už slyšeli, máte pravdu. Apple by nevynalézal kolo. Existuje otevřený standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), který přesně tento typ digitální provenience definuje: hash, podpis, záznam původu, kontrola integrity. A řada velkých hráčů ho už nasazuje:
- Google Pixel 10 se stal prvním smartphonem s C2PA Content Credentials přímo v nativním fotoaparátu. Google Photos tyto informace umí zobrazovat na Androidu i iOS.
- Canon spustil Authenticity Imaging System cílený na zpravodajské organizace. Reuters ho už pilotně testuje.
- Leica nabízí Content Credentials u vybraných modelů a rámuje funkci jako nástroj důvěry v dokumentární fotografii.
Apple by tedy vstupoval do rozjetého vlaku. Podle nás je ale podstatné, jak vstupuje: silnou vazbou na vlastní hardware, uzavřený ekosystém a Private Cloud Compute. To mu dává možnost centrální atestace a případného odvolání důvěry u kompromitovaného senzoru; podle úniku informací může Apple zpětně zrušit dříve udělené autentizace, pokud usoudí, že konkrétní hardware mohl být napaden. Čistě lokální podpis by tohle neuměl.
Zda Apple použije přímo standard C2PA, není potvrzené. Podobnost je ale natolik silná, že je rozumné mluvit o řešení „v logice C2PA“, ne o zcela proprietárním vynálezu.
Komu to reálně pomůže
Běžný uživatel, který fotí oběd nebo dovolenou, asi razítko pravosti nevyužije. Skutečný přínos leží jinde.
Redakce a zpravodajské agentury potřebují doložit, že snímek z místa události je autentický. Dnes se spoléhají na důvěru k fotografovi, EXIF metadata (která jdou snadno přepsat) a forenzní analýzu. Kryptograficky ověřitelný důkaz provenience přímo od okamžiku pořízení by byl kvalitativní skok. Canon svůj systém cílí přesně sem a Reuters ho už testuje.
Dokumentace sporných situací, od pojistných událostí po soudní spory, by získala silnější digitální důkaz. České soudy sice hodnotí důkazy v jejich souhrnu a jeden digitální artefakt sám o sobě nerozhoduje, ale zákon o archivnictví už dnes pracuje s pojmy jako věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a časová razítka. Autentizovaná fotografie by do tohoto rámce zapadla přirozeně.
Tvůrci obsahu by mohli prokazovat, že jejich dílo je originál, ne AI derivát. V době, kdy generativní modely dokážou napodobit styl konkrétního fotografa, má tohle reálnou hodnotu.
Co zatím nevíme (a je toho hodně)
Apple Reference Image není oficiálně oznámená funkce. V přehledu novinek pro Fotky v iOS 27 chybí; Apple tam mluví o generativních nástrojích typu Extend, Reframe a vylepšeném Clean Up, ale o ověřování původu ani slovo. Engadget výslovně upozorňuje, že se funkce do první veřejné verze vůbec nemusí dostat.
Nevíme, jestli bude ve výchozím stavu zapnutá, nebo ji uživatel bude muset aktivovat. Nevíme, jaká přesně data putují na servery při ověřování. Nevíme, zda příjemce fotky uvidí razítko automaticky, nebo jen v aplikacích, které to podporují; u Content Credentials obecně platí, že platformy, které metadata zahazují (a to dělá většina sociálních sítí), credential nezobrazí. A nevíme, zda bude funkce dostupná v Česku od prvního dne; Apple Intelligence dosud oficiálně neuvádí češtinu mezi podporovanými jazyky.
iOS 27 má vyjít globálně na podzim 2026. Vývojářská beta běží od 8. června, veřejná od července.
Proč na tom záleží víc, než se zdá
Problém AI padělků fotografií není teoretický. Google otevřeně mluví o nutnosti lépe vysvětlovat, jak obsah vznikl. Canon zmiňuje „významné společenské výzvy“. Leica staví celou funkci na důvěře v obrazový obsah. Když tři tak odlišní hráči (technologický gigant, japonský výrobce fotoaparátů a německá prémiová značka) řeší totéž, nejde o módní vlnu.
Apple by svým vstupem přidal do rovnice nejrozšířenější smartphone na západních trzích. A to je moment, kdy se provenience fotografií přestává týkat jen profesionálů a začíná se týkat každého, kdo někdy dostal fotku a přemýšlel, jestli je pravá.
Digitální rodný list fotografie nenahradí kritické myšlení. Ale dá mu nástroj, o který se může opřít.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman