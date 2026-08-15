Není nejostřejší tužka v penále, napsali lidé. Červenka si sedl ke stolu s Turkem, fanoušci ho za to rozcupovali

Restaurace BRICK’S Hergetova Cihelna, výhled na Vltavu, pár kroků od Karlova mostu. Na instagramovém snímku Lakyho Royala sedí u prostřeného stolu tři muži: barber, politik a kapitán národního hokejového týmu. Fotka z luxusního podniku na pražské Cihelné vypadá nevinně. Humr, husa, sklenky. Jenže jméno jednoho ze strávníků stačilo, aby se komentáře pod příspěvkem proměnily v bojiště. A tentokrát už nešlo o překvapení, Červenka s Turkem se takto ukazují opakovaně.
Třetí společná fotka, stejný scénář
Vazba mezi Červenkou a Turkem není náhodné setkání dvou známých tváří. Už po mistrovství světa 2024 se na Instagramu Lakyho Royala objevil snímek s popiskem „Naše neděle s Filipem Turkem a Romanem Červenkou.“ V listopadu 2025 pak Expres přinesl další fotku ze stejné restaurace, tentokrát i s Turkovým komentářem, že se s Červenkou zná přes rok a scházejí se často. A teď, v srpnu 2026, přišla další.
Turek tehdy negativní reakce bagatelizoval. Červenka se k nim veřejně nevyjádřil. Ani tentokrát.
Proč zrovna Červenka schytává nejvíc
Laky Royal je influencer, Turek politik, u obou je polarizace součástí značky. Červenka ale nosí céčko na dresu národního týmu. V květnu 2026 ho Hokej.cz oficiálně potvrdil jako kapitána pro další velkou akci. A právě tato role mění optiku. Část fanoušků od kapitána reprezentace čeká, že bude stát nad politickými příkopy, nebo přinejmenším nebude dobrovolně pózovat vedle člověka, jehož jméno vyvolává tak ostré emoce.
V reakcích na sítích se objevily výtky typu „zklamal“, „nebudu odteď slavit jeho góly“ i urážlivá poznámka, že Červenka „není nejostřejší tužka v penále“. Robert Neruda, manžel Danuše Nerudové a hokejový fanoušek, situaci okomentoval lakonickým „Těžký.“
Co dělá Turka tak toxickým společníkem
Filip Turek dnes není jen bývalý europoslanec. Podle svého webu je poslancem Parlamentu ČR a čestným prezidentem Motoristů sobě. Jenže jeho veřejný profil definují především kauzy:
- Leden 2026: Prezident Petr Pavel odmítl jeho jmenování do vlády. V dopise premiérovi výslovně zmínil pochybnosti o loajalitě k ústavním hodnotám, bagatelizaci nacismu a výroky ohrožující důstojnost žen a menšin.
- Červenec 2026: Po nehodě v centru Prahy dočasně přerušil výkon role vládního zmocněnce pro Green Deal.
- Konec července 2026: Policie odložila prověřování jeho starších nenávistných výroků na sociálních sítích, ale mediální rekapitulace znovu připomněla jejich obsah.
Každá z těchto kauz přidala další vrstvu k tomu, proč společná fotka s Turkem není jen fotka.
Soukromý oběd, nebo veřejný signál?
Fakta jsou prostá: šlo o soukromé posezení v restauraci. Není doloženo, že by Červenka kdy veřejně podpořil Turkovu politiku, vstoupil do kampaně nebo se vyjádřil k jeho stranickým postojům. Žádný institucionální důsledek, ze strany svazu ani klubu, se v dostupných zdrojích neobjevil.
Jenže fanoušci nečtou instagramovou fotku jako zápis z jídelníčku. Čtou ji jako gesto. Když se kapitán reprezentace opakovaně a dobrovolně nechává zachytit ve společnosti člověka, kterého prezident republiky považoval za nepřijatelného pro vládní funkci, část publika to vnímá jako tichý souhlas. Nemusí to tak být. Ale v éře, kdy každý snímek je veřejné prohlášení, je těžké argumentovat, že jde „jen o oběd“, potřetí.
Červenka mlčí, Turek mluví o přátelství a fanoušci počítají společné fotky. Céčko na dresu zatím drží. Otázka je, kolik dalších obědů u Vltavy unese.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová