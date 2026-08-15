Hrdlička popsal návrat Plíškové: dvě operace kotníku, riziko amputace a bolest, která zůstala

- Plíšková chyběla na okruhu WTA šestnáct měsíců a absolvovala dvě operace kotníku
- První zákrok podle Hrdličky nezabral, tělo na něj zareagovalo obranným stresem
- Druhou operaci provedl španělský lékař, který ošetřuje i hráče Realu Madrid
- Letos se tenistka vrátila do první šedesátky žebříčku, v Madridu porazila Sakkariovou i Mertensovou
- Úplně bez bolesti už podle manžela hrát nikdy nebude
Tygr v lese a noha, která se bránila
Šestnáct měsíců je v ženském tenise celý věk. Přesně tak dlouho chyběla bývalá světová jednička Karolína Plíšková na scéně WTA a čekání to nebylo klidné. Dvě operace kotníku, rehabilitace, která se táhla mnohem déle, než kdokoli plánoval, a bolest, kterou podle jejího manžela a manažera Michala Hrdličky nikdy úplně neodloží.
Právě on v pořadu KANÁR+ na stanici CANAL+ Sport přiznal, jak blízko byl celý příběh k bodu, odkud se nevrací. „Přitom už byly chvíle, kdy jsem ani nevěřil, že začne znovu hrát tenis. Po první operaci tělo vůbec nezareagovalo dobře. Profesor Pavel Kolář to přirovnal k situaci, kdy potkáte v lese tygra. Zmocní se vás stres a takový stres měla i ta noha,"vysvětlil.
Přirovnání fyzioterapeuta Pavla Koláře sedí přesněji, než by se zdálo. Místo hojení se tkáň stáhla do obranného režimu a celá rekonvalescence se zasekla na místě.
Věta, kterou nikdo slyšet nechtěl
Zlom přišel až ve Španělsku, kde se finalistka dvou grandslamů dostala pod ruce operatérovi pečujícímu o hráče Realu Madrid. „A ten byl skvělý, druhá operace zafungovala. Do té doby to ale bylo strašné. Dozvěděli jsme se, že tyto diagnózy v krajních případech můžou končit i amputací," svěřil se Hrdlička.
Nakonec se Plíšková vrátila nejen do běžného života, ale rovnou do tenisové špičky. V žebříčku už se drží v první šedesátce a letos posbírala i pár zvučných skalpů. V Madridu vyřadila Marii Sakkariovou a po dvouhodinové bitvě přetlačila i Elise Mertensovou, v Queen's Clubu si poradila s vycházející hvězdou Victorií Mbokovou.
Hromosvod, který jednou dostal padáka
S Hrdličkou obnovili i pracovní tandem manažera a hráčky a znovu spolu objíždějí turnaje. Sedět v boxu vlastní manželky přitom podle serveru sport.aktualne.cz není žádná odměna. Moderátorkám Lucii Šafářové a Kláře Koukalové popsal jednu scénu, na kterou nezapomene.
„Jsem takový hromosvod. Jednou mě i vyhodila. Bylo to v Moskvě, kdy honila body, aby se kvalifikovala na Turnaj mistryň. Hrála proti Věře Zvonarevové a dostala v prvním setu 0:6, když mi řekla, ať vypadnu. Tak jsem šel. A pomohlo to, druhý set byl 1:6, uhrála aspoň jeden game," vtipkoval.
Čtyřiatřicetiletá tenistka teď míří na US Open, generálku si odbude v Cincinnati. Jak dlouho ještě bude mít koho z boxu posílat pryč, zatím neřekla.
Vondroušová tvrdí jedno, oficiální dokument ITIA druhé. Belgičanka z toho ale viní obě strany