Petr Pavel se na festivalu setkal s kontroverzní českou zpěvačkou: Kritici upozornili na naprosto nevhodné písně

Petr Pavel si letošní léto užívá. Po návštěvě filmových Karlových Varů se objevil také na trutnovském festivalu.
Prezident Petr Pavel na sebe ve Varech samozřejmě upozornil už pouhou přítomností. Ale ještě mnohem víc ostatní návštěvníky zaujalo, že se choval jako naprosto obyčejný člověk, který si jenom přišel užít místní akci a atmosféru. V Trutnově se ten dojem ještě prohloubil. Nešlo o žádnou oficiální tribunu ani pečlivě naplánované vystoupení. Zkrátka jen čas pro člověka přirozený, a i proto se to tak snadno šíří dál, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaregistrovali.
Po Karlových Varech přišel Trutnov
Prezident se během akce v Trutnově vyfotil s Nikolou Muchou, výraznou písničkářkou spojenou s alternativní scénou, která fotku s ním sdílela na svém. Ještě před pár lety by samotná přítomnost hlavy státu na podobné akci působila skoro nepravděpodobně, respektive by dávala smysl jen v případě, že by tam prezident měl mít proslov nebo nějakou uvítací řeč. TrutnOFF si totiž obecně drží pověst festivalu se svobodným, lehce undergroundovým duchem.
To ostatně připomíná i starší zpráva ČTK. Podle ní Petr Pavel dorazil na festival už v roce 2023 a kvůli návštěvě upravil svůj dovolenkový program. Organizátor Martin Věchet tehdy upozornil, že se akce po sedmi letech vrátila na původní místo do Trutnova. Prezident navíc nezůstal někde stranou, ale aktivně sledoval koncerty a s návštěvníky se vesele fotil dle jejich přání.
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Akční prezident je poměrně nezvyk
U Petra Pavla jsou podobné momenty celkem normální. Evidentně se jako muž rád baví, navštěvuje všelijaké akce a nemá problém žít prakticky klasický život. Filmový festival v Karlových Varech, setkání s herci i veřejně sledované kulturní akce fungují jinak než klasická politika. Ukazují prezidenta v prostředí, kde nejde o protokol, ale o osobní přítomnost. Případně je to naprosto geniální politická strategie…
Trutnov je v tomhle možná ještě citlivější kulisa než Vary. Karlovy Vary jsou přece jen reprezentativní značka, kde se kombinuje kultura, společenská prestiž a mezinárodní pozornost. TrutnOFF má naproti tomu pověst místa, které si zakládá na autentičnosti a odporu k naleštěné oficialitě. Když se prezident bez viditelné křeče objeví právě tam, vysílá to úplně jiný signál než návštěva gala večera.
Festival, který má vlastní paměť
Návštěvu Pavla v Trutnově zachytil i Krkonošský deník. Z fotografií i popisu je patrné, že zábava byla v plném proudu a hlava státu nebyla stranou. A to je důležité i kvůli historii festivalu. TrutnOFF býval spojený s Václavem Havlem a s představou kulturní svobody, kterou nelze úplně nařídit shora. Každý další prezident je tam proto vnímaný i symbolicky.
Nikola Mucha do toho obrazu zapadá přesně. Na české scéně má jasný rukopis – ostrý, ironický, bez uhlazení. Fotka s ní tak není jen lehká společenská epizoda. Vypovídá i o tom, do jakého prostředí je dnes prezident ochotný vstupovat a jak blízko má k publiku, které se nehlásí k uhlazené oficiálnosti.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Petr Pavel se na festivalu setkal se zpěvačkou Muchou: Češi jsou opět jednou pyšní na jeho lidskost byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.