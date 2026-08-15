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Petr Pavel se na festivalu setkal s kontroverzní českou zpěvačkou: Kritici upozornili na naprosto nevhodné písně

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Petr Pavel si letošní léto užívá. Po návštěvě filmových Karlových Varů se objevil také na trutnovském festivalu.
Fotografie Petra Pavla

Fotografie Petra Pavla

Zdroj: Foto: Nextfoto, Petr Pavel na oslavě devadesátin Zdeňka Svěráka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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