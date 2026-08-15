Senioři v Česku mají nárok na lázně zdarma. Často o tom vůbec neví, takže je nevyužijí a propadnou jim

Lázně si spousta lidí spojuje s luxusem, bílými župany a cenovkou, ze které se důchodci protočí panenky. Jenže realita je mnohem přízemnější a zároveň smutnější. Tisíce seniorů v Česku mají nárok na lázeňskou léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou a vůbec o tom nevědí. Výsledek je jednoduchý. Do lázní nejedou, zdravotní úleva se nekoná a nárok po čase nenápadně zmizí. Lázně nejsou dovolená, ale léčba
Lázeňský pobyt není odměna ani rekreace pro vyvolené. Je to součást zdravotní péče, která má pomoci tělu i hlavě. Procedury založené na minerálních vodách, rašelině, plynových koupelích nebo cílené rehabilitaci dokážou výrazně ulevit od bolestí zad a kloubů, pomáhají po operacích, po úrazech, po onkologické léčbě nebo při srdečních a cévních potížích. U řady seniorů jde přesně o diagnózy, se kterými se potýkají roky.
Přesto mnoho z nich žije v domnění, že lázně jsou drahá záležitost pro bohaté nebo že se do nich dostanou jen „vyvolení“. Pravda je taková, že rozhodující není věk ani výše důchodu, ale diagnóza.
Přečtěte si také: Češi vůbec neví, že v těchto případech dostanou velmi nízký důchod. Stačí se na to přitom jen připravit Foto: Freepik.com Když pojišťovna platí všechno a někdy skoro všechno
Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči ve dvou režimech. V některých případech zaplatí úplně všechno. Léčbu, procedury, ubytování i stravu. Senior přijede, léčí se a neřeší peníze. Jindy pojišťovna uhradí samotnou léčbu a procedury a zbytek si člověk doplatí. I to ale často vyjde výrazně levněji než běžný pobyt.
Rozhodující je takzvaný indikační seznam, kde jsou přesně vyjmenované diagnózy, u nichž má lázeňská léčba smysl a je hrazena. Patří sem potíže s pohybovým aparátem, srdcem, dýcháním, metabolická onemocnění, kožní problémy, gynekologické obtíže i duševní potíže. U seniorů se přitom tyto diagnózy často kombinují.
Největší chyba je, že se nikdo nezeptá
Problém je v tom, že lázně se samy nenabídnou. Člověk o ně musí požádat prostřednictvím lékaře. Praktického nebo specialisty, ke kterému chodí. Pokud se senior nezeptá, lékař to často neotevře. Ne ze zlé vůle, ale proto, že má plnou ordinaci a lázně nejsou akutní záležitost.
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Další háček spočívá v čase. U některých diagnóz je možné do lázní jet jen v určité lhůtě po operaci nebo léčbě. Když se to nestihne, nárok jednoduše propadne. A zpětně už s tím nikdo nic neudělá.
Foto: Freepik.com Zbytečně promarněná šance na lepší zdraví
Lázně nejsou zázrak, který smaže roky potíží. Ale u řady seniorů znamenají méně bolesti, lepší pohyb, kvalitnější spánek a často i lepší psychiku. Pobyt v klidném prostředí, pravidelný režim a odborná péče dělají víc než hrst prášků.
Je proto škoda, že tolik lidí o této možnosti neví nebo ji považuje za něco nedostupného. Stačí se zeptat lékaře, zajímat se a nenechat nárok ležet ladem. Protože lázně, které nevyužijete, už vám nikdo nevrátí. A tělo si pamatuje, že šanci dostalo, ale nikdo ji za něj nevyužil.
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Zdroje: Nikol Kolomazníková – autorský text https://ceskeduchody.cz/zdravi/lazne-hrazene-pojistovnou-jak-ziskat-zadanku-diagnozy-nemoci-narok https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jake-jsou-podminky-pro-lazne https://ensanahotels.com/cs/blog/ktery-lekar-muze-predepsat-pobyt-laznich https://www.frantiskovylazne.cz/cs/blog/mate-narok-na-lazne-zjistete-jak-na-to