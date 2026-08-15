Kdo má toto na zahradě, měl by se stydět. Dělá nevědomky ostudu celému Česku

Fenomén z dob nedostatku, který odmítá zmizet
Vzpomenete si na tu vůni čerstvě natřené gumy? Na pocit hrdosti, když jste na zahradě konečně dokončili tu labuť nebo plameňáka? V 70. a 80. letech minulého století se staré pneumatiky staly symbolem kutilské vynalézavosti. Když v obchodech nebylo k dostání téměř nic, lidé si pomáhali sami.
Z ojetých plášťů vyřezávali labutě, plameňáky, improvizované záhony. Tento vizuální styl se zapsal do tváře českého venkova tak hluboce, že ho dodnes najdete na tisících zahrádek. Jenže to, co bylo kdysi považováno za vrchol tvořivosti, dnes odborníci označují za vážné ekologické a zdravotní riziko.
Pneumatika totiž není jen kus neškodné gumy. Je to složitý chemický produkt navržený tak, aby odolal extrémnímu namáhání na silnici. A právě tahle odolnost se v přírodních podmínkách stává jejím největším prokletím.
Co se skrývá pod vrstvou růžové barvy
Abyste pochopili, proč je stará pneumatika na zahradě nebezpečná, musíte vědět, z čeho se skládá. Výchozí surovina obsahuje přibližně 40 % přírodního a syntetického kaučuku a 30 % sazí. Zbytek tvoří ocelové a textilní kordy jako výztuže a celá řada chemických aditiv.
Mezi ně patří síra, zinek, olovo, kadmium, změkčovadla a různé antioxidanty. Tyto látky zajišťují pružnost a odolnost na silnici. Na zahradě se však začínají pomalu uvolňovat.
Vlivem slunečního UV záření, střídání teplot a mrazu dochází k postupnému rozpadu materiálu. Do okolí se tak uvolňují nebezpečné polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a dochází ke kontaminaci půdy těžkými kovy – kadmiem, olovem a zinkem. Z narušeného povrchu se navíc uvolňují mikroplasty a nanoplasty, které v půdě zůstávají po staletí.
Další riziko? Zkorodované ocelové kordy, které se po rozříznutí gumy obnaží a mohou způsobit hluboké rány.
Mýtus o ochranném nátěru
Mezi zahrádkáři koluje nebezpečný mýtus: stačí pneumatiku natřít akrylovou nebo olejovou barvou a toxické látky se přestanou uvolňovat. Realita je však zcela jiná.
Žádná barva neodolá celoročnímu působení povětrnostních vlivů. Během jediné sezóny nátěr popraská a vnitřní rozpad gumy i koroze kovových výztuh nerušeně pokračují dál. Toxické látky tak mají volnou cestu do okolní hlíny.
Ještě závažnější je tvrzení, že pneumatiky jsou ideálními vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny či jahod. Vědecké studie však jednoznačně prokázaly, že jedlé rostliny pěstované v takovém prostředí absorbují těžké kovy a mikroplasty svým kořenovým systémem. Tyto toxiny se následně ukládají přímo v plodech.
Jak vypadá tichá otrava v praxi
Představte si modelový příklad, který se každoročně opakuje na mnoha českých zahradách.
Majitel zahrady vyřeže ze staré pneumatiky labuť, natře ji na růžovo a zasadí do ní jahody. První rok jahody díky akumulaci tepla v černé gumě pod nátěrem rychle rostou. Druhý rok nátěr vlivem mrazu a slunce popraská.
Do půdy se začnou uvolňovat těžké kovy – kadmium, olovo – a mikroplasty. Mělký kořenový systém jahodníku tyto toxiny absorbuje a ukládá je do plodů. Rodina následně konzumuje kontaminované ovoce, přičemž těžké kovy se trvale usazují v jejich organismech, zejména v ledvinách.
Půda uvnitř pneumatiky se stává nebezpečným odpadem.
Co na to říkají lidé
Estetická i ekologická stránka věci rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory. Jak píše jeden z uživatelů v diskusi na sociální síti: „Tyhle gumové labutě a růžoví plameňáci z pneumatik jsou absolutní vrchol nevkusu. Nechápu, jak si někdo může dobrovolně zanřádit zahradu starým toxickým odpadem z auta a ještě si myslet, jak je kreativní. Vypadá to hrozně a sousedům to jen kazí výhled.“
Co říká zákon
Z právního hlediska je situace v České republice jasně definována. Podle zákona č. 542/2020 Sb. je pneumatika definována jako výrobek s ukončenou životností podléhající zpětnému odběru.
Využití na soukromé zahradě sice není výslovně zakázáno, ale majitelé se vystavují vážným rizikům. Pokud by se například rozhodli starou dekoraci spálit, dopustili by se závažného přestupku proti zákonu o ochraně ovzduší.
Nejlepším řešením pro zdraví i přírodu tak zůstává odevzdání starých pneumatik na místa zpětného odběru a návrat k přírodním materiálům.
Zdroje článku: Zpětný odběr pneumatik | CENIA, vtm.zive.cz, centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková