Roglič ještě nechce končit. Čtyřnásobný vítěz Vuelty jedná o nečekaném angažmá

Rival, hrdina i idol. Pogačar před Vueltou promluvil o svém vztahu k Rogličovi
- 'Roglič by mohl po sezoně skončit v Red Bullu. Podle belgického Het Laatste Nieuws už probíhají jednání o jeho přestupu do Lotto-Intermarché
- Slovinec nechce končit. V novém týmu by mohl dostat pozici jasné jedničky pro etapové závody, lákat ho má především Tour de Suisse a další Tour de France.
- Nejistý je zatím i jeho start na Vueltě. Po pádu v tréninku vynechal dva závody a podle posledních zpráv je jeho účast na španělské Grand Tour zhruba 50 na 50.
Roglič přišel do německé stáje v roce 2024 po dlouhém působení ve Visma-Lease a Bike, jeho další budoucnost v týmu je však podle belgického Het Laatste Nieuws velmi nejistá. List s odkazem na zdroje blízké jezdci i Lotto-Intermarché tvrdí, že obě strany už zahájily jednání o spolupráci od sezony 2027.
Ve hře přitom údajně bylo i ukončení Rogličovy kariéry. Čtyřnásobný vítěz Vuelty ale podle nových informací uvažuje minimálně o další sezoně.
O zkušeného Slovince se měly zajímat také Q36.5, Movistar a UAE Team Emirates-XRG, tyto možnosti však podle HLN postupně padly. Zmiňován byl rovněž Bahrain Victorious, podle informací Cyclingnews však tato varianta nebyla příliš reálná.
V Lotto by mohl být znovu jasnou jedničkou
Přestup do Lotto-Intermarché by Rogličovi dával smysl především z hlediska jeho sportovních ambicí. V současném působišti musí o místo na největších závodech bojovat v nabité sestavě, zatímco belgický celek nemá podobně výraznou osobnost pro celkové pořadí Grand Tours.
Roglič by tak mohl dostat mnohem větší volnost při tvorbě programu. Údajně by se rád zaměřil na Tour de Suisse, významný týdenní etapový závod, který mu ve sbírce úspěchů stále chybí. Zároveň má mít zájem ještě jednou se vrátit na Tour de France.
Jeho příchod by mohl vyhovovat také samotnému Lotto-Intermarché. Z týmu odcházejí Lennert van Eetvelt a sprinter Arnaud De Lie a Roglič by mohl převzít roli hlavní hvězdy. Současně by zkušený Slovinec svou přítomností ulevil mladému Jarnu Widarovi, jenž je považován za jednoho z možných budoucích lídrů pro celkové pořadí.
I kdyby už Roglič pravidelně nevítězil, díky umístěním v první pětce či desítce by navíc mohl týmu přinášet důležité body do žebříčku UCI.
Vuelta stále nejistá
Ještě před řešením další sezony má ale Roglič mnohem bezprostřednější problém. Stále není jasné, zda vůbec nastoupí na Vueltu, která startuje 22. srpna v Monaku.
Jeho přípravu narušil pád v tréninku, kvůli němuž vynechal Clásicu San Sebastián i Vueltu a Burgos. Italský novinář Ciro Scognamiglio z Gazzetty dello Sport minulý týden odhadl pravděpodobnost Rogličova startu na padesát procent.
Podle španělského deníku AS může definitivní rozhodnutí padnout až na začátku příštího týdne, tedy pouhých několik dní před startem závodu.
Pokud se Roglič na start postaví, měl by patřit mezi největší soupeře Tadeje Pogačara v boji o celkové vítězství. Pogačar bude na Vueltě usilovat o doplnění posledního chybějícího triumfu z Grand Tours.
Godon přetrpěl devět etap Tour se zlomeninami. Rozsah zranění zjistil francouzský šampion až doma