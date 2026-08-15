Policie kontrolovala v Praze taxikáře, u cizinců zjistila desítky přestupkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie kontrolovala v Praze taxikáře, u cizinců zjistila desítky přestupků
Fotbalisté Sparty porazili doma ve čtvrtém ligovém kole Teplice 4:1 a připsali si druhou výhru v sezoně...
Let It Roll potvrdil svým sedmnáctým ročníkem pozici největšího drum & bassového festivalu na světě. U...
Prahu 6 a Prahu 8 ode dneška propojí nová autobusová linka MHD číslo 145 projíždějící tunelem Blanka....
Praha 5 zavádí jednotnou provozní dobu zón placeného stání. Řidiči nově zaplatí za parkování od neděle 20...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →