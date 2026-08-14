Letní osvěžující pecka: Slanináda s červenou cibulí

Letní grilování láká všechny. Jde o skvělou zábavu, jejíž výsledek většinou chutná dokonale. Pokud si ale chcete takové letní grilování masa ještě více ozvláštnit, není problém připravit si skvělou omáčku, která dokonale padne jak k masům, tak i třeba ke grilovanému sýru. Vynikající je i jen tak s topinkou. Naším tipem je slanináda s červenou cibulí. Její vzhled je dokonalý, aroma také. Pohostit s ní můžete kohokoli, jelikož neobsahuje ani lepek. Jak tedy takovouto dokonalou slaninádu připravit?
Několik málo ingrediencí, které máte jistě doma
Je to tak. Potřebovat toho budeme opravdu minimum. Na slaninádu s červenou cibulí bychom měli mít připraveno:
- 300 gramů anglické slaniny vcelku,
- 3 červené cibule,
- 1 stroužek česneku,
- 70 gramů třtinového cukru,
- 30 ml jablečného octa,
- 30 ml vody,
- 2 lžíce medu,
- 1 lžičku chilli vloček,
- sůl a pepř.
Jak na přípravu slaninády s červenou cibulí?
Postup není nijak výrazně náročný. V první řadě osmahneme samotnou slaninu tak, aby pustila dostatek tuku. Slaninu pak odstavíme a vyměníme za nakrájenou červenou cibuli. Tu na tuku ze slaniny dokonale opečeme. Přidáme na plátky nakrájený česnek. Pak přijde na řadu cukr a vzápětí med. Opepříme, osolíme a necháme chvílí probublat. Pak přijdou na řadu chilli vločky, ocet a voda. Směs se bude opět vařit. Když se vyvaří tekutina, přidáme zpět nakrájenou a osmahlou slaninu. Poté už jen dovaříme.
Tip: Jak ugrilovat panenku? Stačí jen sůl, pepř a správná teplota.
Foto: Se svolením FTV Prima
Foto: Se svolením FTV Prima
Skvělá dobrota i jen tak s pečivem
Slanináda s červenou cibulí se hodí jako ideální doplněk ke grilování, nicméně lze si ji dopřát i je tak s pečivem. Když se při servírování navíc přidá i čerstvá zelenina ze zahrádky, není co řešit. Prostě se budete bavit chutí.
Zdroje info: Autor, FTV Prima
Náhledové foto: Se svolením FTV Prima
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