Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Češi můžou získat důchod i bez 35 let pojištění. Stačí vědět, jak v tom chodit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dosáhli jste důchodového věku, ale sečtené roky nedávají potřebnou dobu pojištění? Neznamená to, že na starobní důchod máte smůlu. Zákon zná hned několik cest, jak se k němu dostat i s kratší kariérou. Některé z nich přitom vůbec nevyžadují, abyste...
Češi můžou získat důchod i bez 35 let pojištění. Stačí vědět, jak v tom chodit

Češi můžou získat důchod i bez 35 let pojištění. Stačí vědět, jak v tom chodit

Zdroj: Asenior.cz
Reklama
Další články z Asenior.cz
Špatné zprávy: seniory čeká nejnižší valorizace v historii. Takhle nízkou částku jim ještě nikdy nepřidali
Špatné zprávy: seniory čeká nejnižší valorizace v historii. Takhle nízkou částku jim ještě nikdy nepřidali
Vyhlašujeme nejhorší koníčky pro seniory. Samota u obrazovky způsobí rychlejší úpadek paměti
Vyhlašujeme nejhorší koníčky pro seniory. Samota u obrazovky způsobí rychlejší úpadek paměti

Důchod si většina lidí představuje jako zaslouženou odměnu za odpracovaná léta. Způsob, jakým senioři nově...

Vyhlašujeme nejhorší bydlení pro seniory. Češi se stěhují do chalup, a pak jim zbydou oči pro pláč
Vyhlašujeme nejhorší bydlení pro seniory. Češi se stěhují do chalup, a pak jim zbydou oči pro pláč

Vidina klidného stáří u vlastní zahrádky, daleko od městského shonu, láká každý rok spoustu Čechů. Prodají...

Vyhlašujeme nejlepší svačiny pro lidi 60+. Zasytí na celé odpoledne a stojí jen 15 Kč
Vyhlašujeme nejlepší svačiny pro lidi 60+. Zasytí na celé odpoledne a stojí jen 15 Kč

Odpolední hlad umí být zákeřný. Přijde chuť na něco malého, ruka sáhne po sušence nebo kousku čokolády a za...

Odborníci radí seniorům: když vás otravují prodejci po telefonu, řekněte jednu ze 3 vět a máte pokoj
Odborníci radí seniorům: když vás otravují prodejci po telefonu, řekněte jednu ze 3 vět a máte pokoj

Zazvoní telefon a ozve se prodejce s nabídkou fotovoltaiky, výhodnějšího tarifu nebo životního pojištění....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

Všechny články tohoto autora →
Asenior.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.