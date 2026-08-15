Češi můžou získat důchod i bez 35 let pojištění. Stačí vědět, jak v tom chodit

Dosáhli jste důchodového věku, ale sečtené roky nedávají potřebnou dobu pojištění? Neznamená to, že na starobní důchod máte smůlu. Zákon zná hned několik cest, jak se k němu dostat i s kratší kariérou. Některé z nich přitom vůbec nevyžadují, abyste si sáhli hlouběji do peněženky.
Třicet let někdy stačí místo pětatřiceti
Kdo v roce 2026 žádá o řádný starobní důchod, potřebuje 35 let důchodového pojištění. Do téhle doby se ale nepočítají jen odpracované roky. Zákon uznává i takzvané náhradní doby, a právě ony rozhodují častěji, než si lidé myslí.
Mezi náhradní doby patří třeba:
péče o malé dítě, roky strávené studiem, evidence na úřadu práce.
Kdo si tahle období připočítá, může na potřebných pětatřicet let dosáhnout, i když v zaměstnání strávil méně let. A pokud se náhradní doby nezapočítávají, existuje druhá varianta: čistých 30 let pojištění bez nich stačí také.
Než tedy usoudíte, že vám roky chybí, vyplatí se ověřit, co všechno se vám do evidence počítá. Rozdíl mezi tím, kolik let máte skutečně odpracováno a kolik vám vyjde potřebné doby, může být právě v obdobích, na která si sami nevzpomenete.
Chybějící roky jde doplatit
Když po sečtení všeho pár let opravdu schází, přichází na řadu takzvané dobrovolné důchodové pojištění. Chybějící roky si jím v podstatě přikoupíte. Pro rok 2026 dělá nejnižší platba 3 428 korun měsíčně.
Doplácet ovšem nejde donekonečna. Celkem lze tímto způsobem získat nejvýše 15 let pojištění a zpětně jen omezené období, ne libovolně dlouhou minulost. Vyplatí se to hlavně těm, komu chybí kratší úsek. Když scházejí roky spíš než měsíce, může být doplácení pěkně drahé a stojí za to zvážit i jinou cestu.
Kdo počká, dosáhne na důchod s méně lety
Další schůdná cesta se jmenuje odložený starobní důchod. Míří na lidi, kterým v době řádného důchodového věku potřebné roky chybí, ale dokážou si je doplnit později. Nárok vznikne, jakmile člověk získá alespoň 20 let pojištění, do kterých se náhradní doby počítají, nebo 15 let bez nich.
Je tu ale podmínka navíc. Počkat si musíte o dva roky déle, než by na řádný důchod dosáhl muž se stejným datem narození jako vy. Tahle čekací lhůta se přitom v posledních letech zkrátila. Během čekání můžete dál pracovat a zbývající dobu si tak postupně dobrat.
U žen platí jedno specifikum. Ženám sice řádný důchodový věk klesá s každým vychovaným dítětem, u odloženého důchodu jim ale tahle úleva propadá. Rozhodující je tu pořád mužský důchodový věk. O odložený důchod je navíc vždy potřeba požádat, sám od sebe nepřijde.
Jednotlivé cesty ke starobnímu důchodu i s kratší dobou pojištění shrnuje následující tabulka:
Cesta k důchodu Potřebná doba pojištění Za jakých podmínek Řádný starobní důchod 35 let s náhradními dobami, 30 let bez nich v řádném důchodovém věku Doplacení chybějících let dokoupit lze nejvýše 15 let dobrovolné pojištění, nejnižší platba 3 428 Kč měsíčně (2026) Odložený starobní důchod 20 let s náhradními dobami, 15 let bez nich počkat do věku o 2 roky vyššího než řádný důchodový věk muže se stejným datem narození Kde zjistíte, jak na tom jste
Základ je vědět, kolik let vám úřad skutečně eviduje. Přehled si otevřete online v aplikaci Moje konto na ePortálu ČSSZ. Dřív takový výpis chodil papírově poštou, dnes ho máte hned na obrazovce. Uvidíte tam odpracovaná období, náhradní doby i zaměstnavatele, kteří vás nahlásili.
Přehled odpracovaných let i náhradních dob si otevřete online v aplikaci Moje konto na ePortálu ČSSZ. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když se do aplikace nedostanete, pomůže okresní správa sociálního zabezpečení. Evidenci si radši projděte s předstihem, klidně několik let před odchodem do penze. Dohledávat staré evidenční listy nebo potvrzení od zaměstnavatelů z devadesátých let bývá později těžké. Když objevíte chybějící období, ČSSZ vám poradí, jaké doklady doložit, aby vám je do evidence dopsala.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/starobni-duchod-podrobne, https://www.cssz.gov.cz/dobrovolna-ucast-na-pojisteni, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.podnikatel.cz/clanky/nepriznali-vam-duchod-protoze-vam-chybely-roky-druha-sance-existuje/, https://ceskeduchody.cz/navody/kdyz-nemate-35-let-pojisteni-duchod-muzete-ziskat-i-tak