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Tahle turecká metoda na konzumaci melounu zvýrazní jeho chuť o 100 %. Češi ji vůbec neznají

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Solit sladký meloun zní většině Čechů jako nesmysl. V Turecku je to přitom běžná letní klasika a stojí za tím jednoduchá logika, kterou znají kuchaři po celém světě. Stačí pár...
Tahle turecká metoda na konzumaci melounu zvýrazní jeho chuť o 100 %. Češi ji vůbec neznají

Tahle turecká metoda na konzumaci melounu zvýrazní jeho chuť o 100 %. Češi ji vůbec neznají

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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