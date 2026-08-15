Seemanová obhájila, Knedla porazil světového rekordmana. Dvě česká zlata ukazují úplně jiné cesty na evropský vrchol

Během přibližně čtyřiadvaceti hodin zazněla na mistrovství Evropy v Paříži dvakrát česká hymna. Barbora Seemanová nejprve obhájila titul na 200 metrů volně v čase 1:54,38, kterým překonala rekord šampionátu i vlastní české maximum.
O den později vyhrál jednadvacetiletý Miroslav Knedla padesátku znak za 24,11 sekundy. Druhého Klimenta Kolesnikova, držitele světového rekordu 23,55, porazil o jedinou setinu.
Dalo by se z toho snadno udělat jednoduché „české plavání zažívá zlatý šampionát“. Jenže mnohem zajímavější je právě rozdíl mezi oběma vítězstvími.
Seemanová přijela jako závodnice, která už evropský titul měla a měla ho obhájit.
Knedla přijel jako jeden z nejzajímavějších českých plavců nové generace a odjíždí jako muž, který na seniorském dlouhém bazénu porazil jednoho z nejrychlejších znakařů historie.
Seemanová už nevyhrává jako překvapení
Na 200 metrů volně není Barbora Seemanová evropskou novinkou. Do Paříže přijela jako obhájkyně titulu a v semifinále byla jedinou ženou pod hranicí 1:56. Ve finále pak musela odrážet tlak nizozemské hvězdy Marrit Steenbergenové, přesto dohmátla v rekordu šampionátu 1:54,38.
Právě to je zvláštní fáze kariéry, která bývá někdy méně oceňovaná než první velký průlom.
Překvapení je mediálně vděčné. Obhajoba je sportovně těžší.
Když jedete na závod jako favoritka, soupeřky přesně vědí, koho mají porazit. Nikdo vás nepodcení. Váš nejlepší způsob plavání je rozebraný na mezičasy, obrátky i posledních padesát metrů. A každý očekává, že zopakujete něco, co se vám už jednou povedlo.
Seemanová přesně to udělala.
Neposunula svůj status z outsiderky na medailistku. Potvrdila, že evropská špička na dvoustovce už musí být měřena také proti ní.
Knedla prožil úplně opačný okamžik
Miroslav Knedla ještě před finále neměl seniorskou medaili z mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Na světovém šampionátu v předchozí sezoně mu finále padesátky znak uteklo, když skončil devátý v semifinále. V krátkém bazénu už získal evropské stříbro, ale Paříž byla jeho prvním seniorským dlouhým evropským pódiem. A rovnou zlatým.
Ještě zajímavější je způsob, jakým k němu došel.
Už v rozplavbách výrazně stáhl český rekord na 24,19. Do finále vstupoval proti Kolesnikovovi, jenž drží světový i evropský rekord 23,55 a ještě v semifinále byl rychlejší než Čech. Knedla ale svůj čerstvý národní rekord ve finále znovu posunul, tentokrát na 24,11. Kolesnikov dohmátl za 24,12.
Jedna setina. Ve sprintu na padesát metrů je to skoro nic. A současně celý rozdíl mezi zlatem a stříbrem.
Plavecký sprint neodpouští prakticky nic
Padesátka znak je zvláštní disciplína právě tím, jak málo času závodník dostane na opravu chyby.
Na dvoustovce lze špatnější první délku kompenzovat tempem. Lze změnit rytmus, lépe rozložit síly nebo soupeře stáhnout v posledních padesáti metrech. Na padesátce máte start, několik desítek záběrů a dohmat.
Hotovo.
Proto je čas 24,11 zajímavější než pouze jako nový český rekord. Ukazuje, že Knedla se dostal do výkonnostního prostoru, ve kterém už není cílem být blízko nejlepším.
Může je skutečně porážet.
Kolesnikovovo maximum 23,55 samozřejmě zůstává o více než půl sekundy dál a ve sprintu je půl sekundy propast. Ale ještě před tímto šampionátem měl Knedla osobní rekord 24,43. Během jediného týdne z něj ukrojil více než tři desetiny.
To je důležitější signál než samotné pořadí.
Jedna už svou úroveň potvrzuje. Druhý ji právě objevil
Seemanová a Knedla proto nepředstavují jeden český plavecký příběh. Představují dvě jeho různé fáze.
Seemanová je v období kariéry, kdy se od ní medaile na evropské úrovni už očekávají. Její práce není přesvědčit svět, že patří mezi nejlepší. Musí tuto pozici udržovat ve sportu, kde se každou sezonu objeví další rychlá generace.
Knedla právě překročil jinou hranici.
Juniorští šampioni a mladí rekordmani jsou zajímaví hlavně jako příslib. Seniorská elita ale přísliby neodměňuje. Musíte někoho porazit. Knedla v Paříži porazil držitele světového rekordu.
Českému plavání tím vzniká něco cennějšího než dvě medaile
Jednorázový úspěch může vzniknout mimořádnou formou jednoho člověka. Dvě vítězství různých plavců v odlišných disciplínách znamenají širší věc.
Česko má vedle zavedené světové závodnice také muže, který se ve 21 letech dostává na absolutní evropskou úroveň právě ve chvíli, kdy by měl mít nejlepší plavecké roky teprve před sebou.
Seemanová ukazuje, jak vypadá dlouhodobě budovaná jistota. Knedla ukázal, jak vypadá okamžik, kdy se z potenciálu poprvé stane výsledek, před kterým už nikdo nemůže dělat, že jej nevidí.
Dvě zlata během dvou večerů. Stejná hymna. Úplně jiná zpráva.
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Zdroje: European Aquatics – Miroslav Knedla wins European 50m backstroke title in 24.11 [1], European Aquatics – Seemanová successfully defends 200m freestyle title [2], OMEGA Timing – Women's 200m Freestyle Final [3], World Aquatics – Miroslav Knedla, výsledky a profil [4].