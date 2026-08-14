Nečekaná návštěva u Kvitové. Za její početnou rodinkou dorazila samotná tenisová královna Navrátilová

Když Petra Kvitová v roce 2010 poprvé prošla do wimbledonského semifinále, potkala v zákulisí Martinu Navrátilovou. Legenda jí tehdy pogratulovala a poradila, jak zvládnout tlak velkého zápasu. Od té chvíle Kvitová o Navrátilové mluví jako o svém idolu. O šestnáct let později se obě ženy potkaly znovu, tentokrát ne v šatně All England Clubu, ale v soukromí Petřiny rodiny, uprostřed plenek, kojeneckých lahví a tří malých dětí.
Početná rodinná sestava
Kvitová po loňském US Open definitivně pověsila raketu na hřebík. V rozhovoru pro Kunratický zpravodaj na sklonku roku 2025 řekla, že se s tenisem rozloučila „už nadobro“ a ničeho nelituje. Její pozornost se přesunula jinam.
V červenci 2024 se jí a manželu Jiřímu Vaňkovi narodil syn Petr. A 30. března letošního roku přibyla dvojčata Emma a Ella. Vaněk má navíc z předchozího manželství syny Matyáše a Adama, dohromady je tedy pětinásobným otcem. Slovo „početná rodinka“ není nadsázka.
Proč zrovna Navrátilová
Přesný důvod návštěvy ani její datum se z veřejných zdrojů nedá ověřit. Co ale ověřit lze, je hloubka vztahu obou žen. Kvitová Navrátilovou označuje za idol už přes dekádu. Navrátilová naopak při loňském oznámení Petřina posledního roku na okruhu veřejně chválila její odvahu i styl hry na trávě a řadila ji mezi nejlepší levačky v historii.
V červenci 2026 si obě psaly o možném společném startu na turnaji legend ve Wimbledonu v roce 2027. „S Martinou to bude určitě fajn,“ řekla Kvitová v rozhovoru pro iSport a dodala, že záleží na zdraví obou. Navrátilová, která v minulých letech bojovala s rakovinou, byla podle červnového rozhovoru pro NPR v době nahrávání v remisi. Jejich kontakt je živý, ne jen nostalgický.
Dvě generace jedné wimbledonské linie
Setkání dvou českých wimbledonských šampionek má symbolický rozměr, který přesahuje společenskou rubriku. Navrátilová drží rekordních devět singlových titulů z All England Clubu a 167 singlových titulů celkem, čísla, která ji řadí mezi největší tenistky všech dob. Kvitová přidala dva wimbledonské tituly a sama ve Wimbledonu letos připomněla, že českou travnatou tradici „před námi zažehla samozřejmě Martina Navrátilová“. Zmínila i Janu Novotnou.
Vzniká tak generační linie, kterou dnes mladší české finalistky, od Markéty Vondroušové po Lindu Noskovou, vnímají jako dědictví. Kvitová je pro ně tím, čím byla Navrátilová pro ni.
Comeback? Spíš kojení a nedostatek spánku
Pokud by někdo v návštěvě legendy hledal signál sportovního návratu, fakta mluví jinak. Kvitová v červenci ve Wimbledonu otevřeně popsala, jak vypadá její den s tříměsíčními dvojčaty a ročním synem. Na otázku, zda by zvládla exhibiční čtyřhru, odpověděla, že fyzicky na to zatím není připravená. Raketa leží v koutě, prioritou jsou děti.
Návštěva Navrátilové tak podle nás mnohem spíš potvrzuje osobní pouto dvou žen, které spojuje nejen tenis, ale i životní zkušenosti; obě vědí, co znamená bojovat mimo kurt. Jedna s nožem v ruce útočníka, druhá s diagnózou rakoviny. Že se potkaly zrovna teď, v tichém období plenek a rodinného zázemí, dává jejich vztahu jiný, hlubší rozměr než jakýkoli wimbledonský ceremoniál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný