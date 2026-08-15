Ta kráva tam má víc rozumu než to tele z ANO. Malá zveřejnila fotku z Alp a komentující se utrhli ze řetězu

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Ta kráva tam má víc rozumu než to tele z ANO. Malá zveřejnila fotku z Alp a komentující se utrhli ze řetězuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Předsedkyně poslaneckého klubu ANO sdílela v srpnu 2026 dovolenkovou fotku s krávou na alpské louce. Pod příspěvkem se rozpoutala lavina útoků, které s fotkou neměly téměř nic společného.
Taťána Malá
Zdroj: Česká televize
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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