Vařené hovězí zadní s bramborami a domácí tatarkou: Tradiční český oběd z jednoduchých surovin

Nemůžu si pomoct, ale z úprav masa mi nejvíc chutná právě to vařené. Ať už jde o , hovězí kuřecí, krůtí nebo vepřové. Kdysi jsem dělala a kousek hovězího zadního jsem si schovala stranou jen pro sebe. Přesně na tenhle talíř: vařené hovězí, horké brambory s máslem a petrželkou a k tomu rajskou . Je to staré, poctivé jídlo. Nic složitého, žádná velká investice, jen dobře uvařené maso a pár obyčejných surovin, které má člověk doma většinou po ruce. domácí tatarka
Tohle jídlo nepůsobí nijak okázale, v dnešních restauracích ho člověk téměř nevidí. Když se ale udělá
pečlivě, chutná přesně tak, jak má. Maso má být měkké, ne rozpadlé. nesmějí skončit rozvařené. Tatarka má zůstat svěží, ne těžká. Dřív to bývala klasika mezi hotovkami, doma ale Brambory funguje ještě líp.
Můj tip je jednoduchý: Když vařím hovězí třeba na rajskou nebo koprovku, část masa si vždycky odložím bokem. Druhý den z něj mám skoro bez práce hotový oběd, který chutná úplně jinak a člověk nemá pocit, že jen dojí zbytky. Recept na poctivé vařené hovězí zadní s brambory a tatarkou
Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na hovězí maso 800 g hovězího zadního 1 ks větší cibule 3 ks kuliček nového koření 6 ks kuliček černého pepře 2 ks bobkového listu 1 lžička soli, nebo podle chuti 1,5 až 2 l vody Brambory 800 g brambor 40 g másla 2 lžíce nasekané petrželky 1 lžička soli Domácí tatarka 200 g majonézy 2 ks menších sterilovaných okurek 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička citronové šťávy nebo láku z okurek 1 lžíce jemně nasekané cibule 1 špetka čerstvě mletého pepře Postup přípravy vařeného hovězího masa s domácí tatarkou a vařeným bramborem
1. Omyté
hovězí zadní vložte do hrnce a zalijte studenou vodou. Přidejte oloupanou cibuli, nové koření, pepř, bobkový list a sůl. Pak to pomalu přiveďte k varu.
2. Jakmile se na hladině začne tvořit pěna, seberte ji lžící. Pak stáhněte plamen tak, aby maso jen lehce probublávalo. Tohle pomalé vaření rozhodne o tom, jestli zůstane hovězí měkké, nebo z něj bude tuhá podrážka.
3. Vařte
90 až 120 minut podle výšky a stáří masa. Občas zkontrolujte hladinu vody, případně trochu dolijte horkou. Když do masa zajede vidlička bez odporu, je hotovo. Mezitím oloupejte brambory
4. Větší kusy překrojte a dejte je vařit do osolené vody. Stačí zhruba
18 až 20 minut, aby byly doměkka. Slijte je, vraťte do hrnce a promíchejte s máslem a nasekanou petrželkou.
5. Připravte si
domácí tatarku. Okurky i cibuli nasekejte opravdu najemno, smíchejte je s majonézou, hořčicí a trochou citronové šťávy nebo láku z okurek. Lehce opepřete a nechte ji aspoň 10 minut v lednici odležet. Zdroj: Nillerdk, Creative Commons Attribution 3.0, Hotovou tatarku nechejte odležet v lednici aspoň 10 minut
6. Uvařené maso vyjměte z vývaru a nechte ho dvě minuty odpočinout na prkénku. Pak krájejte přes vlákno na plátky. Je to drobnost, ale znát je to hned. Maso se lépe jí a nepůsobí suše.
7. Na talíř rozdělte
plátky vařeného hovězího, přidejte brambory s petrželkou a vedle dejte lžíci nebo dvě domácí tatarky. Podávejte hned, dokud jsou brambory horké. Pokud něco zbude, uložte maso do trošky vývaru a dejte do lednice, aby do druhého dne neoschlo. Rady z domácí kuchyně na jednoduché, ale skvělé jídlo
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková