Na Plzeňsku a Karlovarsku odstartovalo natáčení nové seniorské komedie s Pavlem LiškouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Plzeňsku a Karlovarsku odstartovalo natáčení nové seniorské komedie s Pavlem Liškou
Doplňujeme další byznysová čísla k investiční skupině Pale Fire Capital (PFC) k cifrám, které jsme...
Režisér a scenárista Jiří Vejdělek zahájil natáčení romantické komedie Hubatá (foto). Scénář filmu napsal...
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Do čela komunikační agentury Katz83 se od července postavila Petra Miterová (na fotce vlevo), která se...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →