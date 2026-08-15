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Na Plzeňsku a Karlovarsku odstartovalo natáčení nové seniorské komedie s Pavlem Liškou

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Renomovaný herec Pavel Liška se nově představí v netradiční roli dědy, který se stává "záchranným kruhem" pro svého vnuka. Připravovaná seniorsko-rodinná komedie Děda s podmínkou (foto) se v těchto dnech začala natáčet v Plzeňském a Karlovarském kraji. Informoval o tom Petr Slavík z distribuční firmy Cinemart.
Na Plzeňsku a Karlovarsku odstartovalo natáčení nové seniorské komedie s Pavlem Liškou

Na Plzeňsku a Karlovarsku odstartovalo natáčení nové seniorské komedie s Pavlem Liškou

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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