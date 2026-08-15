Pravda, nebo lež? Dakota Johnson odhaluje děsivé tajemství Anne Hathaway v temném traileru

Primární zmínku si v souvislosti s touto knižní adaptací zaslouží její šestačtyřicetiletá autorka, jejíž tvorbu Hollywood v posledních třech letech vytahuje z regálů častěji než horory Stephena Kinga. Hoover stojí také za předlohami nedávných romantických titulů Námi to končí (který uspěl v kinech, ale posléze se veškerá pozornost upřela na spor obou hlavních herců), Vzpomínky na něj a Nelituju ničeho. Prestižní červená knihovna je holt pořád žádaná, ale Hoover má na kontě i temnější, pro široké publikum asi ještě vděčnější zápletky.
Pravda, nebo lež vyšla roku 2018 a začínající spisovatelka Lowen Ashleighová (Johnson) v ní řeší svízelnou finanční situaci. Jako na zavolanou ji osloví Jeremy Crawford (Hartnett), manžel slavné bestsellerové autorky Verity Crawford (Hathaway), s nabídkou, aby dokončila zbývající díly úspěšné knižní série, kterou jeho těžce zraněná žena už není schopná dopsat. Lowen si u Crawfordových dělá rešerši z Veritiných poznámek, ale místo toho nalézá spisovatelčinu nedokončenou autobiografii, jež skrývá palčivé tajemství. Její mrazivá přiznání před Jeremym tají, ale čím víc se s ním sbližuje, tím citelněji v ní roste nutkání konfrontovat ho s pravdou, která může jeho pevným vztahem k handicapované ženě nenávratně otřást.
Ač by podle všeho neměla být schopna ani otočit hlavou, Verity má novou permanentní návštěvu pod drobnohledem, a přestože u teatrální „lekací“ scény v traileru vás asi nezamrazí, její význam je jednoznačný. Lowen si temná znamení, která posléze nachází i v zašantročených materiálech, bohužel nebere k srdci. Její zmíněné sbližování s Jeremym se záhy obejde bez oblečení a upoutávka avizuje erotický mysteriózní thriller s trojicí atraktivních lidí, kteří by hlavně v případě Hathaway a Hartnetta – soudě dle jeho fantastického výkonu v Oppenheimerovi – mohli upéct kvalitní herecký film. Námět trochu šustí papírem obdobně jako nadmíru úspěšná Pomocnice ze začátku roku, v níž služka Sydney Sweeney neprozřetelně opakovala chyby své zaměstnavatelky Amandy Seyfried. Z toho káplo 400 milionů dolarů a jistota pokračování, což by v Amazon MGM Studios určitě rádi viděli i v tomto případě.
Pravda, nebo lež vstoupí do tuzemských kin začátkem října. Adaptovaný scénář dostal na starost Nick Antosca, podepsaný pod hororem Paroží, seriály Hannibal či Odhalení nebo pod pilotní epizodou aktuálního hitu Mys hrůzy. Režírující Showalter v televizi dirigoval úspěšnou Kauzu Theranos a Anne Hathaway s ním pracovala na romantickém dramatu Představa o tobě. Hvězdná herečka tímto filmem zakončí nebývale silný ročník, který načala lehce obskurnějším hudebním hororem Mother Mary, a tržbám by to mohlo prospět. Johnson loni opanovala Karlovy Vary svou návštěvou a také uvedenými tituly Dokonalá shoda a Splitsville, Josh Hartnett předloni zazářil v podvratné Pasti a 8. října se představí na Netflixu v nadějně promovaném creature feature Tam dole.
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Zdroj: Vital Thrills, Amazon MGM Studios