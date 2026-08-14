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Mrkvová nať není odpad. Jak ji chytře využít

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Vyhazujete mrkvovou nať? Je to škoda. Můžete ji totiž skvěle využít, a to v kuchyni i na zahradě. Nechte se inspirovat našimi tipy.
Bunch of fresh orange carrots with green tops laid on a pink cloth at an outdoor market stall

Bunch of fresh orange carrots with green tops laid on a pink cloth at an outdoor market stall

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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