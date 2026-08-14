Mrkvová nať není odpad. Jak ji chytře využít

Vyhazujete mrkvovou nať? Je to škoda. Můžete ji totiž skvěle využít, a to v kuchyni i na zahradě. Nechte se inspirovat našimi tipy.
Skvělá ingredience do pesta
Jedním z nejoblíbenějších způsobů využití mrkvové natě je domácí pesto. Stačí ji rozmixovat s olivovým olejem, česnekem, ořechy nebo slunečnicovými semínky, citronovou šťávou a tvrdým sýrem. Výsledkem je aromatická pomazánka nebo omáčka k těstovinám, pečené zelenině či masu. Díky výrazné chuti není potřeba používat velké množství natě, takže vystačí i menší sklizeň.
Ochucovadlo polévek i salátů
Jemně nasekaná mrkvová nať může nahradit petrželku nebo jiné bylinky. Výborně se hodí do zeleninových polévek, vývarů, pomazánek, omelet, bramborových pokrmů nebo studených salátů. Při tepelné úpravě ztrácí část své hořkosti a získává jemnější chuť. Pokud ji používáte poprvé, přidávejte ji postupně a ochutnávejte.
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Vhodná surovina pro přípravu vývaru
Silnější stonky a starší listy není nutné vyhazovat. Mohou posloužit jako součást zeleninového vývaru. Společně s cibulí, celerem, petrželí nebo pórkem dodají vývaru příjemné aroma. Po uvaření je stačí přecedit stejně jako ostatní zeleninu.
Přírodní hnojivo i pomoc při mulčování
Pokud nať nechcete využít v kuchyni, stále má velkou hodnotu na zahradě. Nasekanou ji lze přidat do kompostu, kde obohatí směs o organickou hmotu a živiny. Lze z ní připravit také rostlinnou jíchu. Po několika dnech kvašení vznikne přírodní tekuté hnojivo vhodné pro mnoho druhů zeleniny i okrasných rostlin. Menší množství nasekané mrkvové natě lze použít jako tenkou mulčovací vrstvu kolem záhonů. Ta pomáhá udržovat vlhkost v půdě a postupně se rozkládá. Mulč by však neměl být příliš silný, aby nezačal hnít. Nejlépe funguje v kombinaci s dalším rostlinným materiálem, například posekanou trávou nebo slámou.
Foto: Pixabay
Efektivní zpracování v podobě zamrazení a usušení
Pokud máte natě větší množství, nemusíte je zpracovat okamžitě. Omyté listy lze nasekat a zamrazit podobně jako jiné bylinky. Další možností je šetrné sušení, po kterém je možné nať používat jako koření do polévek nebo omáček.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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