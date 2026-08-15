Meteorologové už znají datum, kdy skončí tropy. Česko čeká úleva a ochlazení

Česko má za sebou dny plné slunce a spalujícího horka, které v mnoha regionech prověřily odolnost lidského organismu i schopnost městské infrastruktury vypořádat se s vysokými teplotami. Pokud už vyhlížíte úlevu, meteorologické modely přinášejí konkrétní zprávu: vlna tropických veder má svůj jasný konec. Podle oficiálních předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu se počasí v tuzemsku výrazně promění hned v úvodu nadcházejícího týdne, konkrétně v pondělí 17. srpna 2026.
Nejde o žádnou postupnou, pozvolnou změnu, ale o poměrně razantní propad teplot, který pocítíme doslova ze dne na den. Z víkendových maxim, jež atakovala hodnoty kolem 36 °C, se denní teploty propadnou do rozmezí 20 až 25 °C.
Dramatický oblouk srpnové horké epizody
Český hydrometeorologický ústav vydal 12. srpna sadu detailních předpovědí, které den po dni mapují vývoj současné srpnové periody. Sobotní odpoledne ještě přináší celostátní maxima v rozmezí 31 až 36 °C, přičemž neděle představuje absolutní vyvrcholení celé vlny veder. Teploty se budou v neděli pohybovat mezi 32 a 36 °C, a na jihu Moravy rtuť teploměru vystoupá až k 37 °C.
Následně však během jediné noci dojde k přechodu frontálního systému. Teplotní skok o deset až patnáct stupňů směrem dolů sice nepředstavuje katastrofický jev typu vichřice či bleskových povodní, lidské tělo jej však po sérii tropických dnů vnímá velmi citlivě. Místo těžkého dusna nás čeká chladnější, oblačný a přeháňkový režim, kdy ranní minima mohou při vyjasnění klesat k hodnotám, jež uprostřed srpna nebývají úplně běžné.
Pondělí 17. srpna jako hlavní den změny
Pondělní meteorologická mapa bude vypadat zcela odlišně od té víkendové. Nejvyšší denní teploty plošně spadnou na 20 až 25 °C, přičemž teplejší vzduch se nejdéle udrží na východě a jihovýchodě území s maximy do 28 °C. Převládat bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou také bouřky. Srážkové úhrny se očekávají v rozmezí 0 až 10 mm, v bouřkách lokálně kolem 15 mm.
Po předchozích dnech s teplotami u 37 °C tak nastane citelné ochlazení. V podobném duchu se ponese počasí také v dalších dnech. Od úterý do čtvrtka ČHMÚ počítá s teplotními maximy v intervalu 21 až 26 °C, proměnlivou oblačností a místními přeháňkami. Pozoruhodná budou především rána – při zmenšené oblačnosti mohou noční a ranní teploty klesnout až k 9 °C.
Regionální rozdíly: Kde se ochladí nejdříve?
Ochlazení nezasáhne celou republiku v jednu konkrétní hodinu, ale bude postupovat v několika vlnách. Západ a střed Čech pocítí změnu nejdříve – ve Středočeském kraji začne oblačnost přibývat už v neděli odpoledne od západu, místy se objeví přeháňky i bouřky a maxima klesnou ke 29 °C ještě před koncem víkendu.
Ve východních Čechách a na střední Moravě hlavní přechod fronty a teplotní zlom proběhne během noci z neděle na pondělí. Naopak jih Moravy a Slezsko si tropické počasí udrží nejdéle. Podle regionální předpovědi pro Jihomoravský kraj zůstanou nedělní teploty na hodnotách 34 až 37 °C a mraky dorazí až k večeru. Podobně i v Moravskoslezském kraji vydrží horko po většinu neděle a výraznější oblačnost nastoupí až v noci na pondělí.
Jaký bude zbytek srpna?
Ačkoliv pondělní ochlazení přinese výraznou úlevu, neznamená to definitivní konec letní sezóny. Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 10. srpna do 6. září 2026 naznačuje, že toto čtyřtýdenní období bude jako celek teplotně nadprůměrné a srážkově spíše podprůměrné.
Pondělní zlom je tak nutné vnímat spíše jako přechodné přerušení teplého trendu než jako trvalý nástup podzimního počasí. Pro plánování venkovních aktivit to dává jasné vodítko: víkend ještě nabídne plnohodnotné letní teploty (byť v neděli na západě s rizikem bouřek), začátek nového týdne přinese příjemné ochlazení s přeháňkami a v dalších dnech by se teploty měly opět pozvolna vracet k příjemným letním hodnotám.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová