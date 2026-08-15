Město, kde hokej dvakrát zkrachoval. Fanoušci jsou proti, ale NHL mluví o další expanzi

- Známý hráčský agent Allan Walsh označil za nové destinace Houston a Atlantu
- Komentátor John Shannon očekává, že liga nakonec dojde až na 36 týmů
- Zástupce šéfa ligy Bill Daly připustil, že nový klub by rád viděl už v sezoně 2029/2030
- V anketě deníku The Athletic odmítlo rozšíření na 34 týmů 62 procent fanoušků
- Nejžádanější destinací je mezi fanoušky Québec, Atlanta skončila s necelými 16 procenty
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Třicítka jako nepsané pravidlo
Od roku 2000 panoval v NHL klid, jaký moderní éra nepamatuje. Počet klubů se zastavil na třiceti a leckdo si na to zvykl jako na daný stav. Pak v roce 2017 přibyli Vegas Golden Knights, o čtyři roky později Seattle Kraken a relativně nedávno i Utah Mammoth. A podle všeho to není konec.
„Rozšíření NHL se blíží," napsal na síti X hráčský agent Allan Walsh, který zastupuje i řadu Čechů, a rovnou dodal dvě jména: Houston a Atlanta. O stejné dvojici mluvil nedávno i dlouholetý komentátor John Shannon. „Všichni víme, že rozšíření se blíží, dva týmy přibudou brzy. A myslím, že nakonec skončíme na 36 klubech. Opravdu," prohlásil v podcastu 100% Hockey.
Už s třiatřiceti mužstvy by NHL předstihla zbytek severoamerické velké čtyřky. Fotbalová NFL drží dlouhodobě dvaatřicítku a expanzi neplánuje, basketbalová NBA a baseballová MLB o ní uvažují, zatím jsou ale na třiceti.
Oficiálně nepadlo nic. Liga ani nepotvrdila, že by měla přibrat dva účastníky naráz. Zástupce šéfa ligy Bill Daly nicméně v pořadu The Sick Podcast prozradil, že sezonu 2029/2030 by NHL ráda rozehrála už s novým klubem.
Anketa, která vedení nepotěší
Proti stojí ti, kdo lístky kupují. Ve velké anketě deníku The Athletic odmítlo rozšíření na 34 týmů 62 procent respondentů.
„Mezi faktory, které k odmítavému postoji mohly přispět, patří obavy z ředění kvality, skepse ohledně potenciálu některých trhů a prostý fakt, že každý rok může vyhrát Stanleyův pohár pouze jeden tým, takže rozšíření ligy ještě více snižuje šance vašeho oblíbeného klubu," vyložil výsledky novinář Harman Dayal.
Když už expandovat, tak podle dvou třetin hlasujících do Québecu. Tam v NHL v letech 1979 až 1995 působili Nordiques, než se z ekonomických důvodů přestěhovali do Colorada a proměnili se v Avalanche. Sentiment ovšem s ekonomikou ligy nesouzní. „Je nepravděpodobné, že by NHL o Québecu v dohledné době uvažovala," poznamenal Dayal. „Jde o menší trh a liga se tak jako tak víc poohlíží po těch amerických, kde může přilákat nové fanoušky, než aby vstupovala na ty tradiční, které už NHL sledují," vysvětlil.
Atlanta jako opakovaný pokus
Houston skončil v anketě druhý s asi třetinovou podporou, následovaly Portland, Toronto s možným druhým klubem vedle Maple Leafs, Kansas City a teprve pak Atlanta s necelými šestnácti procenty. Právě metropole Georgie by byla nejspornější volbou: projekt tam padl už dvakrát, v roce 1980 s Flames, kteří odešli do Calgary, a v roce 2011 s Thrashers, po nichž následovalo stěhování do Winnipegu.
Šéf soutěže Gary Bettman ji přesto hájí. „Je to jiné místo než v době, kdy odešli Flames a Thrashers, a to z hlediska velikosti města a zájmu o sport," uvedl.
Nejblíž je momentálně Texas. Liga spolu s miliardářem Danem Friedkinem, majitelem fotbalového AS Řím, zkoumá, zda bude lepší Houston, nebo nedaleký Austin.
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