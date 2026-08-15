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Město, kde hokej dvakrát zkrachoval. Fanoušci jsou proti, ale NHL mluví o další expanzi

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Třicet klubů vydrželo v NHL sedmnáct let jako nepsané pravidlo. Teď se mluví o čísle 34 a možná i 36. Fanoušci jsou proti, agenti i komentátoři tvrdí, že je rozhodnuto, a dvě jména už prosákla ven.
Město, kde hokej dvakrát zkrachoval. Fanoušci jsou proti, ale NHL mluví o další expanzi

Město, kde hokej dvakrát zkrachoval. Fanoušci jsou proti, ale NHL mluví o další expanzi

Zdroj: NHL
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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