Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Sabina promluvila o rozchodu s Bachelorem Honzou: Kope kolem sebe, nedokáže se poprat s pravdou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vítězka reality show Bachelor Sabina Pšádová (26) má za sebou turbulentní období. Vztah s Janem Solfronkem (36), který vznikl před televizními kamerami, nakonec nevydržel a následoval veřejně propíraný rozchod. Pšádová nyní pro Aplausin.cz otevřeně popsala, jak ji náhlá popularita i konec vztahu poznamenaly. Přiznala psychické problémy a návštěvy terapií a nevyhnula se ani ostrým slovům na adresu bývalého partnera.
Sabina Pšádová promluvila o svém bývalém partnerovi.

Sabina Pšádová promluvila o svém bývalém partnerovi.

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Muž roku 2026: Daniel Maldonado má číslo 3, Oliver Laryea soutěží s číslem 4
Muž roku 2026: Daniel Maldonado má číslo 3, Oliver Laryea soutěží s číslem 4
Artur Štaidl v sobě geny nezapře: S dědici hudebních magnátů rozjel tajný projekt
Artur Štaidl v sobě geny nezapře: S dědici hudebních magnátů rozjel tajný projekt

Artur Štaidl (29) v sobě umělecké geny nezapře. Syn Ivety Bartošové (†48) si založil kapelu a její členové...

Návrat k exmanželovi? Do stejné řeky znovu vstoupím! Decastelo překvapila
Návrat k exmanželovi? Do stejné řeky znovu vstoupím! Decastelo překvapila

Společná dovolená na Krétě, nadšené děti a muž, který ji zná téměř nejlépe na světě. Oblíbená moderátorka...

Dana Morávková o jedinečném vztahu se synem: Kvůli jejím narozeninám letěl přes půl světa
Dana Morávková o jedinečném vztahu se synem: Kvůli jejím narozeninám letěl přes půl světa

Dana Morávková oslavila 55. narozeniny ve velkém stylu. Společně s manželem Petrem Maláskem (62) vyrazila...

Anděl mezi zdravotníky: Kamila Hlavatá soutěží s trojkou, Jana Procházková se čtyřkou
Anděl mezi zdravotníky: Kamila Hlavatá soutěží s trojkou, Jana Procházková se čtyřkou

3. Kamila Hlavatá, 54 let, Odběrové místo Unilabs Teplice, dětská odběrová sestraKamila Hlavatá se pro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.