Sabina promluvila o rozchodu s Bachelorem Honzou: Kope kolem sebe, nedokáže se poprat s pravdou

Sabina Pšádová promluvila pro Aplausin.cz. Vítězka reality show Bachelor Sabina Pšádová. Sabina Pšádová promluvila o svém bývalém partnerovi. Milenci z reality show Bachelor, Jan Solfronk a Sabina Pšádová Jan Solfronk a Sabina Pšádová. Bachelor 2024. Sabina Pšádová. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova. Tisková konference televize Nova.
Vítězka reality show Bachelor Sabina Pšádová (26) má za sebou turbulentní období. Vztah s Janem Solfronkem (36), který vznikl před televizními kamerami, nakonec nevydržel a následoval veřejně propíraný rozchod. Pšádová nyní pro
Aplausin.cz otevřeně popsala, jak ji náhlá popularita i konec vztahu poznamenaly. Přiznala psychické problémy a návštěvy terapií a nevyhnula se ani ostrým slovům na adresu bývalého partnera. Sabina Pšádová se proslavila v reality show
Od účasti v Bachelorovi se život Sabiny Pšádové výrazně proměnil. Zatímco z reality show odcházela po boku Jana Solfronka jako vítězka a zamilovaná žena, dnes je situace úplně jiná. Jejich vztah je minulostí a Pšádová se snaží soustředit především sama na sebe.
"Hodně se toho změnilo, musím říct. Pořád jsem sama, ale mám svůj vlastní podcast, hodně jsem se posunula ve svém osobním životě a prošla jsem si i psychickými problémy. Teď se však cítím fakt o dost lépe," uvedla pro Aplausin.cz na tiskové konferenci televize Nova. Náhlá popularita si vybrala svou daň
Právě účast v Bachelorovi a všechno, co přišlo po skončení natáčení, podle Pšádové výrazně ovlivnilo její psychiku.
"Byla jsem obyčejná holka, ale najednou jsem se dostala mezi lidi, kteří jdou vidět, a nějakým způsobem jsem si musela hlídat soukromí a všechno to nějak ustát," popsala. "A i ten můj veřejný rozchod se Solfronkem byl hrozně náročný," pokračovala Sabina. Pomoc našla na terapiích
Pšádová se nakonec rozhodla, že své problémy nebude dál řešit pouze sama.
"Začala jsem chodit pravidelně na terapie. Já se bála komunikovat o svých problémech s cizými lidmi, měla jsem problém věřit lidem. Ale vlastně od té doby, co docházím pravidelně na terapie, tak se mám o dost líp," svěřila se. "Už teď čekám na další terapii, protože se extrémně těším, až povím právě mojí psycholožce všechno, co jsem si zažila a prožila," zdůraznila. Solfronk si ji zablokoval
Ačkoli už s Janem Solfronkem pár netvoří, dozvuky jejich rozchodu podle Pšádové úplně neutichly.
"Není příjemné poslouchat, že do médií můj ex vypráví, že si mě musel zablokovat a tak dále," přiznala. "Já jsem toho názoru, že jsem neudělala nic špatného, jenom jsem řekla pravdu. Nejspíš se nedokáže poprat s pravdou nebo to nějakým způsobem vykomunikovat líp,“ prohlásila. "Ale alespoň nevidím co on dělá, a je mi líp, než kdybych sledovala, co Jan Solfronk dělá," vysvětlila Sabina. Bachelor Jan kope kolem sebe
"Souhlasím s tím, že on je takový, že kope kolem sebe, aniž by prostě ten problém reálně řešil. Takový z toho mám pocit. Všude vidí nebo hledá vinu v druhých, ale vlastně někdy je důležité se podívat i sám na sebe," řekla otevřeně. "Já si myslím, že jsem se na sebe podívala a uznala jsem nějaké svoje chyby," zhodnotila jejich rozdílné osobnosti. Zdroj: Aplausin.cz