Tyhle boty nosí skoro každá česká seniorka. Vůbec netuší, že jim přidávají i 5 kg na lýtka i stehna

Žádná bota vám samozřejmě skutečnou váhu nepřidá. Dokáže ale s nohou udělat takovou věc, že v zrcadle vypadá mohutněji, než ve skutečnosti je. A většina starších Češek tenhle model obouvá každý podzim znovu, protože je pohodlný a hodí se ke všemu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Za všechno může jedna vodorovná čára
Řeč je o kotníkových botách. Končí přesně v místě, kde chodidlo přechází do lýtka, a udělají přes nohu výraznou vodorovnou čáru. Oko se o ni zastaví a nohu si rozdělí na dvě části, takže ji vnímá jako kratší. Pozornost se navíc svede přesně tam, kde je noha nejsilnější.
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Postava pak působí těžkopádněji, i když se na váze nic nezměnilo. Neznamená to, že by kotníkové boty musely ze skříně ven. Rozhoduje pár detailů, kterých si při nákupu skoro nikdo nevšímá.
Foto: Freepik.com Barva boty rozhoduje víc než střih
Nejsilnější efekt má kombinace tmavé boty se světlou nohou nebo se světlou punčochou. Kontrast tu čáru u kotníku ještě podtrhne a noha vypadá useknutě.
Když naopak bota barevně navazuje na punčochu nebo se blíží tónu pleti, přechod mezi botou a nohou se ztratí. Noha se pohledem projde bez zastávky a působí delší i subtilnější. Karamelová, béžová nebo hnědá odvede u světlé pleti víc práce než černá.
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Zaoblená a robustní přední část chodidlo zesílí a celá noha vypadá podsaditěji. Je to stejný princip jako u té čáry nahoře, protože oko čte šířku.
Jemně protáhlý, mandlový tvar špičky nohu naopak natáhne. Rozdíl bývá vidět hned při zkoušení v obchodě, stačí se v botě podívat do zrcadla ze strany.
Foto: Shutterstock.com Přezky a ozdoby u kotníku dělají svoje
Nápadné přezky, výrazné zdobení a křiklavé odstíny přitahují pohled právě do nejsilnějšího místa nohy. Objem tím opticky narůstá.
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Zdobené a vzorované modely se proto doporučují ženám s velmi štíhlými lýtky, kterým naopak trochu objemu chybí. U silnějších lýtek odvede lepší službu hladká bota v jednom odstínu bez ozdob.
Malý podpatek udělá velkou práci
Úplně plochá podrážka postavu nikam nevytáhne a noha v ní zůstane tak, jak je. Stabilní nižší podpatek nebo klínek lýtko lehce napne a nohu prodlouží.
Nemusí jít o žádnou jehlu, naopak. Širší a nižší podpatek se dobře nosí a opticky funguje lépe než plochá podrážka. Když k tomu přidáte sladěnou barvu a protáhlou špičku, rozdíl v zrcadle uvidíte hned.
Přečtěte si také: Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/sexy-nohy-kotnikove-boty-trendy-galerie/, https://www.rieker-eshop.cz/blog/moda-a-trendy/jak-nosit-kotnikove-boty-pro-bezchybny-outfit–49.html, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/rady-a-tipy/mate-kratke-nebo-silne-nohy-robustni-podpatek-a-dalsich-sest-typu-bot, https://zena-in.cz/clanek/skola-stylu-jak-na-silna-lytka-a-kotniky-dejte-si-pozor-hlavne-na-vyber-bot, https://www.fajnstyl.cz/clanek/trik-modelek-na-krasne-nohy-moda-krasa, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/kotnikove-boty-podzimni-boty-cerne-boty-vinove-boty-galerie/, https://www.horydoly.cz/turiste/jak-nosit-kotnikove-boty.html