„Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě." Haraslín se loučil a nedokázal to dořeknout

- Slovenský reprezentant přestoupil do saúdskoarabského al-Fátí a upsal se do roku 2029
- Kluby částku nezveřejnily, podle spekulací médií jde přibližně o šest milionů eur, tedy 145,5 milionu korun
- Ve Spartě odehrál 194 soutěžních zápasů, dal 59 gólů a přidal 36 asistencí
- Získal dva ligové tituly a jeden domácí pohár, od loňského léta nosil kapitánskou pásku
- Al-Fátí skončil v minulé sezoně jedenáctý, do nového ročníku vstupuje proti an-Nasru s Cristianem Ronaldem
Poslední video v rudém dresu
Křídelník Lukáš Haraslín se před kamerou držel zhruba dvě minuty. Pak se mu roztřásl hlas, utíral si oči a musel se na několik vteřin odmlčet, aby vůbec dokázal pokračovat.
„Věřte mi, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Bohužel, i takové věci se ve fotbale stávají. Nebylo to lehké, nabídka, která přišla, byla těžko odmítnutelná. Věřím, že si mě budete pamatovat v tom dobrém světle," pronesl ve videu na webu Sparty.
Bratislavský rodák pak přidal větu, která rozhodně nezněla jako povinná fráze na rozloučenou. „Samozřejmě byly tam i negativní věci, co se týká některých zápasů. Ale vždy jsem se snažil udělat maximum pro tento klub, který je mým druhým domovem. Nejen pro mě, ale pro celou mou rodinu. Děkuji za všechno, navždy budu sparťanem," dodal hráč s dvaapadesáti starty za slovenské áčko a rozplakal se.
Pět let, dva tituly a jedna Liga mistrů
Na Letnou přišel před pěti lety nejprve na hostování ze Sassuola, později se stal kmenovým hráčem. Napočítal 194 soutěžních utkání, 59 branek a 36 asistencí, k tomu dva ligové tituly a domácí pohár. V nejvyšší české soutěži nastoupil ke 131 zápasům se 47 góly a jednou se se Spartou představil v hlavní fázi Ligy mistrů. Za minulou sezonu ho anketa LFA vyhlásila třetím nejlepším hráčem soutěže.
Podle informací ČTK kluby přestupovou částku podle zvyklostí nezveřejnily, spekuluje se o šesti milionech eur. V al-Fátí podepsal smlouvu do roku 2029 a čeká ho páté zahraniční angažmá po Parmě, Sassuolu, Lechii Gdaňsk a Spartě.
Kabina, ze které mizí jména
Odchod kapitána nezůstal osamocený. V minulých dnech zamířili na hostování brankář Peter Vindahl a útočník Jan Kuchta, během letní pauzy Letnou opustil záložník Kaan Kairinen. Sparta tak během jediného týdne přišla o tři výrazné postavy základní jedenáctky.
Náznaky přitom byly čitelné už dřív. V úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu Haraslín chyběl v základní sestavě a naskočil až v závěru, k úterní odvetě ve Francii už k dispozici nebyl, protože v Saúdské Arábii dolaďoval nové angažmá.
Al-Fátí obsadil v minulém ročníku saúdské ligy jedenácté místo. Novou sezonu otevírá o víkendu zápasem proti an-Nasru, jehož dres obléká Cristiano Ronaldo. Jestli k tomu bude Haraslín připraven už teď, klub neuvedl.
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