Nosková předvedla v Cincinnati úder ve stylu Djokoviče. Soupeřka nestihla reagovat

Když hráčka vyhraje první grandslam v jednadvaceti letech a o pár týdnů později vstoupí na severoamerický hard, čeká se jediné: důkaz, že to nebyla náhoda. Nosková ho v Cincinnati dodala. Proti dánské ranařce Tausonové odehrála zápas, ve kterém kombinovala agresivní return s přesným načasováním, a právě jeden z těch returnů si na sociálních sítích vysloužil přirovnání ke stylu Novaka Djokoviče. Míč braný těsně po odskoku, s minimem nápřahu, tak rychle, že Tausonová jen přihlížela. Důležitější než jeden úder je ale celý obraz: Nosková po Wimbledonu nezpomalila.
Z trávy na beton bez ztráty rytmu
Přechod mezi povrchy patří k nejtěžším disciplínám ženského tenisu. Tráva odměňuje nízké skluzavé údery a servis, beton vyžaduje delší výměny a tvrdší pohyb nohou. Nosková přitom zvládla obojí v rozmezí několika týdnů. Už v Torontu porazila Caty McNallyovou 7-6(5), 6-1, a v Cincinnati na to navázala výhrou nad Tausonovou ve dvou setech.
První set v Cincinnati byl přitom nervózní, tiebreak 7:3 naznačuje, že Nosková musela o převahu bojovat bod po bodu. Druhý set už byl jiný příběh. Šest gamů ku dvěma. Čistá dominance. Tausonová, sama známá silným forhendem a schopností diktovat tempo, nedokázala Noskové vzít servis ve chvíli, kdy Češka přepnula do vyššího režimu.
Proč přirovnání k Djokovičovi není úplně od věci
Djokovičův return je legendární právě proto, že bere soupeři čas: míč se vrací dřív, než útočník stihne zaujmout pozici. Nosková v Cincinnati opakovaně vracela servis Tausonové v takové fázi odskoku, že Dánka nestíhala přejít do ofenzivní pozice.
Na ženském okruhu je tohle vzácná dovednost. Většina hráček returnem spíš neutralizuje, Nosková z něj dělá zbraň. A právě tady se ukazuje, proč její wimbledonský titul nebyl jednorázový výstřel, stojí za ním technická výbava, která funguje napříč povrchy.
Anisimovová a nevyrovnaná bilance
V osmifinále Cincinnati čekala na Noskovou Amanda Anisimovová, Američanka se silným útočným stylem. Vzájemná bilance mluvila jasně v neprospěch Češky: Anisimovová vedla 2:0, s výhrami v Indian Wells 2023 a ve finále Pekingu 2025.
Právě pekinské finále bylo důležitým milníkem. Nosková tam ukázala, že na nejvyšší hardové úrovni dokáže hrát o trofej, i když ji nakonec nezískala. Cincinnati nabízelo šanci na korekci. Obě hráčky preferují krátké, razantní výměny, obě rády rozhodují v prvních třech úderech. Dal se čekat duel, kde o výsledku rozhodnou centimetry a odvaha jít do rizika.
Kde to sledovat a co bude dál
Zápasy je možné sledovat díky CANAL+ Sport, který drží práva na WTA pro Česko až do roku 2028. Oficiální program Cincinnati řadil osmifinálové zápasy do bloku od 17:00 do 05:00 středoevropského letního času, konkrétní slot se upřesňoval těsně před začátkem hracího dne.
Za tři týdny začíná US Open. Pokud Nosková v Cincinnati projde přes Anisimovovou a udrží současný rytmus, patří mezi nejserióznější kandidátky na hluboký průnik pavoučkem. Grandslamový titul, stabilní Top 10, potvrzená hardová forma. Tohle už není příběh o jednom úderu. Tohle je příběh hráčky, která si zvyká na to, že ji soupeřky berou jako favoritku, a zatím s tím nemá problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář