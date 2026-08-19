Pro většinu Čechů je to splněný sen: V JYSKu je teď pořídíte za 40 % ceny

Touha vrátit se večer do prostoru, kde vládne klid, pořádek a harmonie, patří k nejsilnějším lidským potřebám. Jenže představa kompletní rekonstrukce interiéru často naráží na tvrdou realitu rodinného rozpočtu. Přitom právě teď se otevírá příležitost, jak si pořídit kvalitní nábytek se slevami až 60 procent – tedy doslova za zlomek toho, co byste zaplatili běžně.
Moderní bydlení se dnes odklání od přetížených prostor plných těžkopádných skříní a směřuje k jednoduchým liniím, světlým barvám a promyšlené funkčnosti. A právě tento přístup, inspirovaný severskou Evropou, umožňuje zařizovat domov chytře a s nadhledem – bez nutnosti utrácet majlant.
Co stojí za oblibou severského stylu v českých bytech
Skandinávský design si Češi zamilovali z velmi praktických důvodů. Světlé odstíny dřeva, bílá a jemné šedé tóny dokážou opticky zvětšit i menší panelákový byt a vytvořit pocit vzdušnosti. Každý kus nábytku má jasně definovanou roli, nabízí chytré úložné prostory a snadno se udržuje v čistotě.
Další výhodou je snadná kombinovatelnost – neutrální základ můžete kdykoliv oživit novým textilem, osvětlením nebo drobnými dekoracemi podle ročního období. A právě tento princip šetří peníze: investujete jednou do kvalitního základu a pak jen obměňujete detaily.
Řetězec JYSK, který pochází právě z Dánska – kolébky konceptu hygge – nabízí tento styl bydlení v dostupné podobě. A když k tomu přidáte pravidelné akce typu Dny nábytku, kde slevy šplhají až k šedesáti procentům, otevírá se prostor pro opravdovou proměnu bez kompromisů v kvalitě. Výhodné ceny platí nejen v kamenných prodejnách, ale také na oficiálním e-shopu JYSK.cz.
Jak postupovat při zařizování místnost po místnosti
Nejlepší výsledky přináší systematický přístup – postupujte po jednotlivých místnostech a vybírejte nábytek z ucelených kolekcí. Tím zajistíte, že celý interiér bude působit harmonicky a že se odstíny dřeva i kovové detaily budou navzájem doplňovat.
Obývací pokoj by měl nabídnout dostatek místa k odpočinku, ale zároveň nepůsobit stísněně. Základem je prostorná sedací souprava nebo modulární pohovka, ke které přidáte subtilní konferenční stolek a nízký televizní stolek. Velmi dobře fungují otevřené regály, které poskytnou prostor pro knihy a pokojové rostliny, aniž by prostor opticky zatížily.
V jídelně hraje hlavní roli stabilní stůl s dekorem dubu nebo masivními prvky. V kombinaci s moderními čalouněnými židlemi na dřevěných nožkách získáte elegantní a zároveň praktický prostor pro rodinu i přátele. Pokud využijete cenová zvýhodnění v rámci nábytkových kampaní, kompletní jídelní set pro šest osob pořídíte za velmi rozumný rozpočet.
Ložnice vyžaduje minimum rušivých prvků a maximum úložného prostoru. Volba dostatečně dimenzovaných šatních skříní – ať už s posuvnými, nebo klasickými křídlovými dveřmi – je klíčová pro udržení pořádku. Doplňkem jsou noční stolky a komody se zásuvkami, kam uklidíte drobnější prádlo i ložní textil. Světlé dekory podporují pocit klidu a přispívají ke kvalitnějšímu spánku.
S rostoucím podílem práce z domova se stává nezbytností také funkční pracovní místo. Psací stůl s čistým designem a ergonomická židle by měly zapadnout do celkového rázu místnosti, aby pracovní zóna nepůsobila cizorodě.
Na co si dát pozor při nákupu v akci
Využití velkých slevových akcí je skvělá příležitost k úspoře, přesto se vyplatí držet několika základních pravidel. Vždy si prostor důkladně vyměřte včetně rezervy pro otevírání dveří a zásuvek – zlaté pravidlo zní: „dvakrát měřte, jednou řežte“ (respektive objednávejte).
Ujasněte si barevnou paletu a držte se maximálně dvou až tří hlavních dekorů dřeva v rámci jednoho otevřeného prostoru. Investujte do velkých kusů právě v akci – na šatních skříních, sedacích soupravách a stolech je procentuální úspora finančně nejvýraznější.
Vybírejte nábytek ze stejné produktové řady, abyste dosáhli jednotného odstínu a stylu úchytek či nožek. A nezapomínejte na doplňky – polštáře, plédy a koberce dokážou i cenově dostupný nábytek okamžitě pozvednout na vyšší úroveň.
Pěkné bydlení není výsada bohatých
Správným plánováním, volbou nadčasových materiálů a využitím akčních nabídek lze dosáhnout útulného a reprezentativního interiéru s výraznou úsporou. Moderní skandinávský styl nabízí přesně to, co dnešní domácnosti potřebují – eleganci, praktičnost a dostupnost pro každodenní život. A hlavně: možnost vytvořit si domov, do kterého se budete rádi vracet.
Zdroje článku: JYSK, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková