Rodinné koupání u Baltu skončilo tragédií. Silný proud stáhl tři děti do moře, 17letý chlapec nepřežil

Ještě krátce předtím šlo o obyčejný letní večer u moře. Rodina z Polska trávila dovolenou v oblíbeném litevském letovisku Palanga a po osmé hodině večer se rozhodla vykoupat nedaleko místního mola. Do vody vstoupily tři děti. Krátce nato je však zachytil silný mořský proud a začal je unášet.
Tragédie se odehrála v sobotu 15. srpna. Záchranné složky dostaly hlášení ve 20.13 místního času, tedy v 19.13 středoevropského času. Podle vedení města se v prvních zprávách objevovaly různé verze toho, co přesně nehodě předcházelo. Mluvilo se například o skoku z mola nebo uklouznutí na kamenech. Později však byla popsána jiná posloupnost událostí.
Silný proud zachytil všechny tři děti
Rodina se třemi dětmi se měla vydat do moře krátce po osmé hodině večer. Silný proud následně začal děti odnášet od bezpečnější části pobřeží. Otec dokázal vlastními silami dostat z vody nejmladší dceru.
Přibližně třináctiletého chlapce proud odnesl směrem k molu. V kritické chvíli se mu podařilo zachytit jedné z jeho podpěr. K němu se následně dostali záchranáři a dopravili ho zpět na břeh.
Nejstarší ze sourozenců takové štěstí neměl. Sedmnáctiletého chlapce proud během několika okamžiků stáhl pod hladinu a z dohledu zmizel velmi rychle.
Záchranáři byli na místě během několika minut
Po oznámení nehody začala rozsáhlá záchranná akce. Na vodu vyrazili záchranáři na vodních skútrech a prohledávali prostor kolem mola i místo, kde byl mladík naposledy spatřen. Přesto se jim jej na hladině nepodařilo najít.
Do pátrání se následně zapojili také potápěči. Přibližně po hodině nalezli tělo sedmnáctiletého mladíka nedaleko místa, kde jej proud stáhl pod vodu. Pomoci mu už bohužel nebylo možné.
Do snahy o záchranu se podle dostupných informací spontánně zapojili také lidé, kteří byli v té době na pláži. Někteří se chytili za ruce a vytvořili lidský řetěz, kterým se snažili dostat co nejdále do moře a pomoci profesionálním záchranářům.
Město žádá, aby lidé tragédii nespekulovali
Starosta Palangy Šarūnas Vaitkus následně vyzval veřejnost, aby kolem tragédie nevznikaly další nepodložené verze. Především podle něj musí zůstat zachován respekt k zemřelému mladíkovi a jeho rodině.
Událost zároveň znovu připomíná, jak rychle se může i zdánlivě klidné koupání v moři změnit v boj o život. Nebezpečné proudy nemusí být ze břehu na první pohled patrné a člověka mohou během krátké chvíle odnést do míst, odkud už se vlastními silami jen obtížně vrací.
Pro polskou rodinu skončil obyčejný dovolenkový večer ztrátou, kterou už nic nevezme zpět. Dvě děti se podařilo z vody dostat. Jejich sedmnáctiletý bratr se domů z rodinné dovolené nevrátí.
zdroje: tvn24.pl, tv3.lt, lrytas.lt.