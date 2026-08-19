Lucie Neumannová bourala na závodě na Lipně. Krvavá kolena a odřeniny, přesto dojela do cíle

Dvacetikilometrová trať kolem Lipna má kopce, které bolí i bez pádu. Lucie Neumannová si k nim přidala ještě krvavá kolena a odřeniny, a přesto projela cílem. Podle sdíleného záběru ze závodu bylo vidět, že nejde o kosmetickou záležitost: odřená kůže, krev na nohavicích, grimasa, která nemá nic společného s úsměvem pro fotku. Jenže zastavit? To v rodině Neumannových není varianta.
Závod, který nedokončit nepřipadalo v úvahu
ČEZ Kolem Lipna je součástí tradičního ČEZ Lipno Sport Festivalu, který každý rok přitahuje stovky amatérských i profesionálních sportovců. Dvacetikilometrová cyklistická trať vede kopcovitým terénem kolem přehrady a pro závodníky bez silničářských zkušeností dokáže být zrádná. Právě tady Neumannová během závodu upadla. Přesné okolnosti pádu, jestli šlo o kluzký asfalt, kontakt s jiným jezdcem, nebo technickou chybu, veřejně nepopsala. Viditelné ale bylo dost: odřená kolena, krev a bolest, která se nedala přehlédnout.
Podle oficiálních výsledků na Stopnito závod dokončila s časem 1:05:16,8. Obsadila 28. místo v kategorii žen a 126. příčku v absolutním pořadí. Nešlo o boj o medaile, šlo o boj s vlastní hlavou a s tělem, které říkalo „dost“.
Rodinné motto jako závodní strategie
„Nepijeme, nezastavujeme, krize neexistuje.“ Tahle věta koluje rodinou Neumannových jako mantra a Lucie ji bere doslova. Zazněla u Jizerské 50, kde ji její matka Kateřina sdílela na sociálních sítích. Zazněla i ve Snídani s Novou, kde Lucie popisovala hodinový mentální boj při závodě Hyrox, který nakonec v kategorii vyhrála.
Nejde o prázdné heslo. Dvaadvacetiletá atletka TJ Dukla Praha s osobním rekordem 2:13,78 na 800 metrů má za sebou historii, ve které se zranění a zdravotní komplikace vracejí s frustrující pravidelností. V rozhovoru pro DVTV mluvila o častém stonání, injekcích kvůli imunitním potížím a pocitu, že se vždycky dostane do formy, a pak přijde další rána. Krvavá kolena na Lipně tak zapadají do vzorce, který Neumannová zná až příliš dobře.
Lipno jako místo sportovních zlomů
Pro Lucii není Lipno jen další zastávka na závodním kalendáři. Právě na sportovní akci u lipenské přehrady kdysi po zranění ramene z tenisové éry poprvé zjistila, že jí sedí běh. Ten moment, popsaný v rozhovoru pro iROZHLAS, odstartoval přechod od rakety k tretám a nakonec k registraci v Českém atletickém svazu.
Teď se na Lipno vrací na kole. Její matka Kateřina v srpnovém rozhovoru pro iSport potvrdila, že Lucka „asi dá dvacítku“, a dodala, jak je nadšená, že dcera konečně jezdí na kole. Cyklistika je pro Lucii relativně čerstvá disciplína, což pád na kopcovité trati činí pochopitelnějším. Méně pochopitelné, a o to obdivuhodnější, je rozhodnutí po něm pokračovat.
Víc než dcera slavné matky
Označení „dcera Kateřiny Neumannové“ je přesné, ale neúplné. Lucie si buduje vlastní sportovní identitu: atletické výkony na dráze, vítězství v Hyroxu, stovky tisíc sledujících na sociálních sítích. Web Českého olympijského týmu ji popsal jako „nadějnou atletku a hvězdu sociálních sítí“, a právě ta kombinace z ní dělá sportovkyni, jejíž pád na Lipně sledují i lidé, kteří by jinak výsledky amatérského cyklozávodu neotevřeli.
Odřeniny se zahojí. Čas 1:05:16,8 zůstane ve výsledkové listině. A věta „krize neexistuje“ dostala na lipenském asfaltu další důkaz, že to Neumannová myslí vážně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta