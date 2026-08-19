Hana Gregorová slaví 74 a dělá si srandu z rýpalů. Setřela je kvůli „zlatokopovi“, vysušené švestce i podprsence

Herečka Hana Gregorová slaví čtyřiasedmdesáté narozeniny a rozhodně nehodlá sedět doma někde tiše v koutě. V posledních dnech vzala vítr z plachet všem internetovým kritikům, když jejich jízlivé komentáře začala s naprostým klidem číst přímo na kameru. Její odpovědi na narážky ohledně vzhledu i o generaci mladšího partnera nyní baví tisíce sledujících. Své pověsti ženy bez servítků pak dostála i při hodnocení probíhajícího třetího rozvodu svého syna Ondřeje.
Odpovědi na rýpance o vzhledu
Internetové diskuze bývají plné nevyžádaných rad. A herečka Hana Gregorová se rozhodla negativní komentáře ponechat veřejné a na toto konto vytvořila vlastní malý internetový pořad. Svým sledujícím na Instagramu dva dny před svými narozeninami ukázala profily autorů a s úsměvem jim rovnou odpověděla.
Jedna z žen jí doporučila vzít si pod halenku tílko a přidala jízlivé narážky na věk. Herečka si kritizované oblečení vzala přímo do videa. „Paní Dančo, tohle je pecka všech peciček a bomba všech bombiček,“ vzkázala ve videu.
Vzápětí dodala přítomnost podprsenky. Svou kritičku pak upozornila na nutnost v jejím vlastním případě využití padáků nebo lešení. Sama sebe přitom označuje za naprosto obyčejnou ženu. Hodnocení cizího vzhledu s podobnou drzostí má ale za naprosté tabu.
Další pisatel herečku označil za starou harfu. Tohto muže upozornila na jeho profilovou fotografii. Všimla si pruhovaného trička a doporučila mu velkou opatrnost. Zvolený kousek oblečení mu podle jejích slov bříško akorát zdůrazňuje.
V diskuzích padlo také označení vysušená švestka. S narážkami na přibývající roky je však herečka naprosto smířená. Své sledující ujistila o svém velkém nadhledu a status křupavého masíčka považuje za dávno uzavřenou kapitolu. Aktuální životní období přijímá s klidem. Má ráda život, dobré lidi a dělá věci výhradně podle svého přesvědčení.
Pobavila ji také divačka pátrající po okolnostech ocenění Slovenka roku. Na základě několika fotografií vytvořila rozsáhlou spikleneckou teorii. Od herečky si za to vysloužila obrovskou pochvalu za detektivní práci. S úsměvem ji přirovnala k vyšetřovateli a doporučila jí stálé místo na kriminálce.
Zlatokop s motykou na zahradě
Pravidelným terčem internetových rýpalů se stává také její partner Ondřej Koptík. Kritika se často točí kolem velkého věkového rozdílu. Jeden z pisatelů položil Koptíkovi hrubou otázku ohledně intimností s o generaci starší ženou. Herečka celou situaci obrátila v žert a do svého dvaačtyřicetiletého přítele si sama rýpla. Upozornila ho na jeho vlastní stárnutí a mírné překročení záruční lhůty.
Často propírané slovo zlatokop dostalo v jejich domácnosti zcela nový význam. Podle slov herečky její partner neustále kope na zahradě a zkouší něco najít. Vzápětí s nadsázkou dodala svůj vlastní status té vůbec nejcennější starožitnosti na celém pozemku. Objevily se i ostřejší nadávky do lehkých žen. Odpověď přišla okamžitě. Herečka se nad takovým chováním upřímně pohoršila a vzkázala dotyčné obrovskou lítost nad její hloupostí.
Další kritička do diskuze přispěla názorem o chybějící úrovni. Reakce na sebe opět nenechala dlouho čekat. Hana Gregorová je maximálně spokojená s aktuálním směřováním svého života. Překvapuje ji pouze obrovská potřeba lidí věnovat tolik energie psaní zlých věcí. Humor naopak považuje za tu vůbec nejlidštější vlastnost. Velké zastání nachází u svých věrných fanoušků. Zvláštní radost jí udělal pozdrav od muže ze Švédska s doporučením úplně ignorovat všechny škarohlídy.
Rozvodové peripetie v rodině
V posledních měsících herečka pozorně sleduje také dění kolem svého syna. Ondřej Gregor Brzobohatý oznámil rozchod s moderátorkou Danielou Brzobohatou. Jejich manželství končí po necelých třech letech. K situaci se vyjádřila s typickým nadhledem. „Já to nijak nekomentuji. Můj syn má prostě koníček se ženit a už se dá říct, že i rozvádět,“ odpověděla na dotazy novinářů.
Sama sebe pasovala do role pouhého diváka. K Daniele Brzobohaté přitom vždy chovala obrovské sympatie. V minulosti o ní mluvila jako o vysoce inteligentní a kultivované ženě. Ještě během loňských Vánoc se celá rodina setkávala ve velmi přátelském duchu. Rozchod tak představoval pro širokou veřejnost obrovské překvapení. Pro jejího syna půjde o třetí ukončené manželství. V minulosti tvořil pár s Johanou Indrákovou a modelkou Taťánou Kuchařovou.
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