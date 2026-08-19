Koupání u oblíbeného řeckého ostrova skončilo tragicky. Turistu z moře vytahovali další lidé, v nemocnici zemřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Koupání u oblíbeného řeckého ostrova skončilo tragicky. Turistu z moře vytahovali další lidé, v nemocnici zemřel
Měla to být obyčejná dovolená v jednom z nejoblíbenějších koutů Thajska. Koupání na pláži Freedom Beach se...
Ještě jeden den si turisté užívali moře, svatby a výlety pod Etnou. Pak přišel úplně jiný problém. Sopečný...
Místo poklidného návratu z dovolené čekalo desítky turistů v egyptské Hurghadě vyčerpávající čekání. Let do...
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