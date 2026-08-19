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Návrat ze Sicílie se turistkám prodražil. Za taxi na náhradní letiště zaplatily 1000 eur

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Ještě jeden den si turisté užívali moře, svatby a výlety pod Etnou. Pak přišel úplně jiný problém. Sopečný popel zastavil letecký provoz v Katánii, stovky spojů zmizely z odletových tabulí a tisíce lidí začaly hledat jakoukoli cestu ze Sicílie domů. Někteří strávili na letišti celé dny.
Návrat ze Sicílie se turistkám prodražil. Za taxi na náhradní letiště zaplatily 1000 eur

Návrat ze Sicílie se turistkám prodražil. Za taxi na náhradní letiště zaplatily 1000 eur

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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