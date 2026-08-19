Návrat ze Sicílie se turistkám prodražil. Za taxi na náhradní letiště zaplatily 1000 eur

Pohled na žhnoucí Etnu může být během dovolené na Sicílii zážitkem, který člověk jen tak nezapomene. V srpnu se ale pro tisíce turistů změnil z fascinující podívané v důvod, proč se jejich návrat domů prakticky zastavil. Sopečný popel zasáhl letecký provoz tak výrazně, že během několika dnů byly zrušeny stovky letů a další stovky musely zamířit na jiná letiště.
Nejhorší situace panovala na letišti Catania Fontanarossa na východě ostrova, které leží přibližně 30 kilometrů od Etny. Právě tudy přitom každé léto proudí obrovské množství turistů mířících například do Katánie, Taorminy a dalších oblíbených částí východní Sicílie. Když se nad oblast dostal sopečný popel, běžný prázdninový provoz vystřídaly fronty, rušení letů a nejistota, kdy se cestující vůbec dostanou domů.
Na svatbě sledovali Etnu. Pak zjistili, že se nemají jak dostat k dceři
Jedním z příběhů, který dobře ukazuje, jak rychle se situace změnila, je zkušenost devětatřicetileté Evgenie Filimianovy. Na Sicílii přiletěla s manželem kvůli svatbě přátel. Jejich sedmiletá dcera mezitím zůstala u rodiny v Aténách.
Během pobytu v Taormině bylo možné aktivitu sopky pozorovat přímo z okolí. Místní podle Evgenie nepůsobili vyděšeně a ani hotelové hosty nikdo nevaroval před bezprostředním nebezpečím. Sama proto zpočátku nevnímala erupci jako něco, co by jejich dovolenou zásadně změnilo. Situace začala být vážná teprve ve chvíli, kdy se začala zajímat o možné dopady sopečného popela na leteckou dopravu.
Při cestě zpět do Atén pak přišla zpráva, kterou žádný cestující nechce dostat. Jejich let z Katánie byl zrušen přibližně půl hodiny před plánovaným odletem. Pro dvojici nešlo jen o nepříjemně prodlouženou dovolenou. V Aténách na ně čekala jejich sedmiletá dcera a oni nevěděli, kdy se k ní vůbec dostanou.
Na letišti mezitím přibývali další lidé se stejným problémem. Někteří cestující podle svědectví spali přímo na podlaze terminálu. Evgenia s manželem strávili noc v letištním hotelu, ani následující den ale neměli jistotu, že se situace vyřeší. Rušení spojů pokračovalo.
Nestačilo najít jiné letiště. Plnily se hotely, autobusy i vlaky
Za normálních okolností by se mohlo zdát, že řešením je jednoduše vyrazit na druhou stranu ostrova a odletět z Palerma. Jenže stejný nápad měly tisíce dalších lidí.
Jakmile začaly ve velkém vypadávat lety z Katánie, tlak se přesunul na další sicilská letiště i pozemní dopravu. Palermo přijalo v prvních dnech krize přibližně 190 letů původně směřujících do Katánie. Nápor cestujících následně pocítily autobusy, taxislužby i další způsoby dopravy po ostrově.
Evgenia popisovala podobnou zkušenost. Volná místa v autobusech a vlacích rychle mizela, taxíky představovaly velmi drahou variantu a postupně se zaplňovaly také hotely. Ani odlet z Palerma nebyl jednoduchou záchranou, protože dostupné spoje byly podle ní vyprodané.
Manželé proto začali plánovat cestu, která spíše než návrat z evropské dovolené připomínala malou expedici. Chtěli se dostat taxíkem k autobusovému nádraží, následně absolvovat několikahodinovou cestu do přístavu Pozzallo, pokračovat trajektem na Maltu, přespat tam a teprve poté se pokusit odletět do Atén.
Ani Malta přitom nebyla před následky erupce úplně chráněná. Oblak sopečného popela se dostal až zhruba 220 kilometrů jižně od Etny a 11. srpna způsobil na Maltě zrušení nejméně 19 letů a výrazná zpoždění dalších spojů.
Během několika dnů zmizela více než třetina naplánovaných letů
Rozsah problémů nakonec dalece překonal několik jednotlivých zrušených spojů. Mezi 6. a 12. srpnem bylo v Katánii naplánováno 1 974 letů. Více než třetina z nich byla zrušena a přibližně 630 dalších spojů muselo být odkloněno jinam.
Šlo o jednu z největších komplikací, které letiště kvůli Etně za poslední dvě desetiletí zažilo. Problémem nebyla samotná láva mířící k letišti, ale především dlouhotrvající produkce sopečného popela a jeho pohyb nad oblastí, kudy létají letadla.
Sopečný popel totiž není pro letadla jen otázkou špatné viditelnosti. Jemné částice mohou poškodit jednotlivé systémy stroje a v krajním případě představují vážné riziko také pro proudové motory. Právě proto bývají úřady při podobných erupcích výrazně opatrnější, i když lidem na zemi bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Zrušený let kvůli sopce neznamená, že cestující nemá žádná práva
Podobná situace má pro cestující ještě jednu nepříjemnou stránku. Erupce sopky a sopečný popel patří mezi mimořádné okolnosti, které letecká společnost sama nemůže ovlivnit. Automatický nárok na klasické finanční odškodnění za zrušený let proto zpravidla nevzniká. Neznamená to ale, že aerolinka může cestující jednoduše nechat na letišti bez pomoci.
Podle evropských pravidel musí dopravce při zrušení letu nabídnout cestujícímu možnost vrácení ceny letenky, nebo přesměrování do cílové destinace. Při čekání na náhradní dopravu má cestující podle konkrétní situace také právo na potřebnou péči, například občerstvení či ubytování.
Praktické je proto uschovat všechny účtenky za přiměřené výdaje, pokud dopravce potřebnou pomoc neposkytne přímo. Stejně důležité je dobře zvážit okamžité přijetí refundace letenky. Pokud chce člověk stále pokračovat do původního cíle, může být výhodnější řešit s aerolinkou přesměrování.
Letiště už znovu funguje, zkušenost cestujících ale ukázala slabé místo Sicílie
Situace se po několika dnech začala uklidňovat. V sobotu 15. srpna letiště v Katánii obnovilo přílety i odlety poté, co byla letecká výstraha spojená s aktivitou Etny snížena z červeného na oranžový stupeň. Následující dny se provoz postupně přibližoval běžnému režimu a aktuální odletové i příletové tabule znovu ukazují pravidelné spoje.
Události ze srpna ale ukázaly, jak snadno může jedna z nejoblíbenějších částí Sicílie během hlavní dovolenkové sezony přijít o svůj nejdůležitější letecký uzel. Etna patří k ostrovu stejně jako pláže, města nebo výhledy z Taorminy. Pro cestovatele má však její blízkost i méně romantickou stránku. Když začne chrlit velké množství popela správným směrem, cesta domů se může během několika hodin změnit z obyčejného odletu na několikadenní hledání náhradní trasy.
Pro každého, kdo v následujících dnech míří na východ Sicílie, proto platí jednoduché pravidlo. Před odjezdem na letiště se vyplatí zkontrolovat přímo stav konkrétního letu. U aktivní sopky totiž může být dnešní bezproblémový provoz důležitější informací než to, co platilo ještě předchozí večer.
zdroje: thesun.co.uk, reuters.com, apnews.com, aeroporto.catania.it, europa.eu