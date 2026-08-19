Levandule ze semínek vykvete až druhý rok. Z řízků už letos v létě. Rozdíl je v jednom kroku, který většina zahrádkářů neudělá

Levandule patří na našich zahradách mezi nejoblíbenější bylinky vůbec. Existuje nepřeberné množství druhů. Ale pravá je jen jedna – levandule lékařská
(Lavandula angustifolia). Panuje tu ovšem trochu zmatek v názvosloví, protože tato rostlina může nést i synonymní latinská označení Lavandula officinalis, Lavandula vera nebo Lavandula spica, mezi česká synonyma pak patří levandule klasnatá nebo levandule úzkolistá. A jak ji pěstovat? Jak poznat levanduli lékařskou
Tento druh levandule má úzké, stříbřitými listy pokryté chloupky a drobné modrofialové květy, jež se shromažďují na vrcholu tenkého tuhého stonku do hustých štíhlých klasů. Je teplomilná, což je hlavním důvodem toho,
proč před ní leckdy dávají zahrádkáři přednost jiným druhům. Ale při správném zimování si i ona dokáže s našimi mrazy poradit. Jejím nejcharakterističtějším znakem je jemná vůně beze stopy „ostrosti.“ Jak si namnožit levanduli
Pěstování levandule není náročné, ale občas trochu ošemetné. Po několika letech totiž všechny keříky, zvláště pokud se systematicky nestříhají, ztrácejí svůj pěkný, hustý habitus a odspodu shazují listy. Někdy je lze
zmladit vhodným řezem, ale ne vždy je takové ošetření úspěšné. Pokud vám tedy záleží i na estetice, budete muset starou rostlinu vyměnit za novou. Hotové sazenice bývají poměrně drahé, lepší je namnožit levanduli ručně.
To lze provést několika způsoby. Velmi dobře se levandule pěstuje například ze
semínek, která však musí projít několikaměsíční stratifikaci (přechlazením). Dalším vhodným způsobem je odběr vyzrálých řízků anebo hřížení. Jaké jsou mezi jednotlivými metodami rozdíly a která z nich je jednoznačně nejvýnosnější? Zdroj fotografie: Depositphotos Zdroj fotografie: Depositphotos Levandule ze semínek – kdy zasít
Když jsou klasy levandule po odkvětu zralé, je možné z nich sbírat semena a to jednoduše tak, že je vysypete na papír nebo tácek a necháte dosušit. Aby však semena dobře klíčila,
musíte je podrobit několikaměsíční stratifikaci (stačí je například uložit do lednice). Do chladu je však neukládejte jen tak, místo toho je vsypte např. do nádoby s vlhkým pískem. Celý proces by měl trvat cca 2-3 měsíce.
Levanduli je možné vysévat na jaře, mnohem jednodušší je však rozhození semen na povrch substrátu na podzim, kdy během zimy dojde k procesu stratifikace zcela přirozeně.
Množení levandule semeny není nijak náročné a dává vám možnost získání velkého množství mladých rostlinek. Musíte si však uvědomit, že takto získané sazeničky vykvetou až druhý rok po výsadbě a mohou se zásadně lišit od mateřské rostliny. Jak množit levanduli z řízků
Pokud si chcete vypěstovat rychle kvetoucí sazenice (tedy ty, které vám vykvetou ve stejném roce, ve kterém jste je vysadili) a zároveň vypadají úplně
stejně jako mateřský exemplář, vsaďte na vegetativní množení řízky. Odběr těch vyzrálých je nejlepší provádět v létě (červenec až srpen ). Z rostliny je nutné odebrat asi 10 cm dlouhé, vrcholové nekvetoucí části výhonů. Na bázi je lze odlomit i s kouskem patky nebo odříznout. Zdroj fotografie: Depositphotos
Takto připravené řízky očistěte zespodu od listů (spodní část lze ponořit i do stimulátoru kořenů) a vložte je do vlhké, lehké a propustné půdy, pro lepší propustnost smíchané s pískem. Poté vše
opatrně zavlažte a přikryjte lehkou vzdušnou netkanou textilií. Pamatujte si, že mladé levandule nemají rády častou zálivku, ale zároveň musí být neustále ve vlhku, aby dokázaly správně zakořenit. Kdy vysazovat levanduli z řízků
Vlhkost dodá vašim mladým rostlinkám právě netkaná textilie. Po několika týdnech by měl být celý proces hotový, protože vaše řízky pustí kořínky (o tom se snadno přesvědčíte, pokud za ně jemně zatáhnete).
Poté je lze přesadit do samostatných květináčů nebo je nechat v původní nádobě až do jara. Vždy je ovšem musíte pečlivě chránit před mrazem. Ven je vysazujte až po 15. květnu. Zdroj fotografie: Depositphotos Zdroj fotografie: Depositphotos Množení levandule hřížením
Pokud potřebujete jen několik málo mladých rostlinek, pak si můžete celý proces usnadnit. Jednoduše vyberte někdy během léta silný, zdravý výhon,
ohněte jej k zemi a připevněte např. ohnutým drátem. Dále se o rostlinu starejte jako obvykle. Na jaře následujícího roku získáte plně zakořeněnou sazenici, připravenou k odříznutí od mateřské rostliny a zasazení na samostatné místo. Množení levandule dělením
Dost možná si říkáte, že pokud máte na zahradě vzrostlý
keř, můžete si tuto bylinku snadno namnožit dělením trsů. Bohužel to není tak úplně pravda, protože i dobře zapěstované levandule se po takovém zásahu jen velmi těžce regenerují. Dělejte to tedy jen ve chvíli, kdy opravdu není zbytí (například když levandule značně přerůstá svěřený prostor) a počítejte i s neúspěchem.
Jaké bylinky pěstujete na zahradě vy?
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři