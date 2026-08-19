Hertl si v posilovně rýpl do Nečase kvůli nepořádku. Reprezentanti trénují při 40 stupních pod stanem

Tomáš Hertl zvedne činku, položí ji zpátky na stojan a otočí se na Martina Nečase. Kamarádské rýpnutí kvůli nepořádku v posilovně, přesná slova zůstávají mezi čtyřmi stěnami stanu, ale atmosféra je jasná. V tréninkové skupině kondičního kouče Miloše Pecy v pražském Domynu se tvrdá práce mísí s humorem, který drží partu pohromadě i ve chvílích, kdy tělo říká dost. Hertl s Nečasem spolu takhle trénují roky. Nejsou rivalové. Jsou parťáci, kteří se navzájem ženou výš, a občas si při tom neodpustí štípnutí.
Stan bez klimatizace jako tréninkový nástroj
Domyno není klasická klimatizovaná posilovna. Je to polootevřený prostor, kde v červencových vedrech teplota snadno přesáhne hranici, za kterou by běžný návštěvník fitka odešel. Hekání, funění, pot stékající po čele mezi krátkými úseky zátěže, tak Peca popisuje typický blok. Proč ale elitní hokejisté netrénují v komfortu?
Opakovaná řízená zátěž v teple má fyziologický smysl. Podle odborného konsenzu publikovaného v databázi PubMed vede pravidelná expozice horku k lepší termoregulaci, účinnějšímu pocení a nižší tepové odpovědi při stejné intenzitě cvičení. Tělo se adaptuje. Samo o sobě to ale nezastoupí kvalitu silového programu ani techniku cviků, horko je doplněk, ne zázračná metoda. Peca to ví a podle toho staví plány.
Léto: jediné okno, kdy se „dělá tělo“ na NHL
Osmdesát dva zápasů základní části, případně dva měsíce play-off. Během sezony NHL zbývá na fyzický rozvoj minimum prostoru. Peca to v rozhovoru pro Denník N popsal přímočaře: v sezoně se udržuje, v létě se buduje. Síla, vytrvalost, rychlost prvních kroků, koordinace, flexibilita, výživa, regenerace, to všechno se skládá do individuálního plánu, který reflektuje délku sezony, zdravotní stav i to, zda hráč potřebuje zesílit, zrychlit, nebo ubrat.
Proto se hvězdy NHL každé léto vracejí do Česka. Hertl má v Praze zavedený rytmus: Domyno plus české ledy. Nečas zmiňuje výhodu, že v létě mohou čeští hráči na ledě trénovat skoro jako tým. Důvěra v Pecu, společní parťáci, domácí zázemí, to jsou důvody, proč neletí do zámořských center, ale dřou pod stanem v Praze.
Hertl ladí detaily, mladíci budují platformu
Nejzajímavější na Pecově skupině je rozpětí. Na jedné straně stojí Hertl, čtrnáctá sezona v NHL, otec dvou dětí, hráč, který po prohraném finále s Vegas cíleně pracuje na rychlosti, ale nesmí přijít o své silné stránky kolem branky. Na druhé straně mladíci jako Adam Klapka nebo Adam Novotný, draftovaný Vancouverem v červnu 2026, kteří teprve budují vstupní základ pro nejrychlejší ligu světa.
Hertl optimalizuje hotový profil. Novotný s parametry 185 cm a 93 kg staví základy. A přesto fungují ve stejném systému, pod stejným stanem, ve stejném horku. Pecova filozofie je jednoduchá: kolem šestnácti sedmnácti let talent přestává stačit. Kdo nezačne tvrdě dřít, nevyužije maximální potenciál.
Nečasova proměna jako důkaz
Nejlepší ilustrací je sám Nečas. Po mononukleóze v juniorském věku vážil pouhých 63 kilogramů. Nemoc mu podle jeho vlastních slov otevřela oči, začal řešit jídlo, regeneraci, systematickou spolupráci s Pecou. Nejprve za ním dojížděl do Liberce, pak spolu pracovali denně v Brně. Z 85kilového chlapce vyrostl hráč o výšce 191 centimetrů a váze 93 kilogramů. Colorado Avalanche při jeho podpisu v říjnu 2025 připomínalo kariérní maximum 83 bodů za sezonu 2024/25.
Změnila se i skladba přípravy: více běžecké vytrvalosti, méně aerobiku, větší objem práce na horní části těla. Výsledek? Jeden z nejproduktivnějších českých útočníků v NHL.
Proč ne s trenéry nároďáku
Letos se společné bloky odehrávaly mimo oficiální strukturu národního týmu. Důvod není osobní; před olympijskou sezonou NHL zakázala federacím pořádat oficiální kempy s hráči NHL za účasti reprezentačních trenérů. Podle informací ČT sport se pravidlo týkalo přímo Hertla i Nečase. Pecova skupina tak funguje jako neformální, ale vysoce profesionální alternativa, bez dresů s lvíčkem, ale se stejnou intenzitou.
Až příští sezona ukáže, jestli letní dřina pod rozpáleným stanem přinesla body a vteřiny navíc. Hertl s Nečasem ale vědí jedno: v NHL se nic nedá dotrénovat za pochodu. Buď přijedete připravení, nebo vás liga sežere.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka