Nový Manchester City bez Rodriho, Silvy i De Bruyneho. Marescovi zůstalo ze starého kádru jen šest hráčů

Když Pep Guardiola v červnu odcházel po deseti letech a dvaceti velkých trofejích, nechal za sebou mužstvo, které ještě v květnu nastoupilo k finále FA Cupu s De Bruynem, Bernardem Silvou i Rodrim ve středu pole. O pár týdnů později z té záložní trojice v kabině nezůstal nikdo. Kevin De Bruyne odešel po vypršení smlouvy, 413 zápasů, 106 gólů, celá guardiolovská éra v jednom jméně. Bernardo zamířil do Realu Madrid po devíti sezonách. A Rodri oficiálně přestoupil do Barcelony, čímž se uzavřela poslední kapitola staré osy. K tomu John Stones po dekádě v klubu a Nathan Aké směrem do Fenerbahçe. Pět odchodů, pět jmen, bez kterých si City ještě před rokem nikdo neuměl představit.
Osa, která zmizela přes noc
Nejde jen o počet odchodů. Podstatné je, odkud přesně City krvácí. De Bruyne byl tvůrce hry, Bernardo jeho nejspolehlivější partner v rotaci, Rodri jediný hráč, který dokázal řídit tempo celého mužstva z pozice šestky. Stones s Aké zase drželi stoperskou rotaci, která Guardiolovi umožňovala hrát s vysokou linií bez větších rizik. Poprvé za celou éru City Football Group se klub ocitl v situaci, kdy musí přepsat osu od brankáře přes střed obrany až po střed zálohy, a to prakticky najednou.
Důvody odchodů přitom nejsou jednotné. De Bruyne prostě dohrál kontrakt. Bernardo dostal nabídku, kterou nechtěl odmítnout. U Rodriho to bylo složitější: podle Guardianu měl zájem i Real Madrid, ale španělský záložník nakonec zvolil Barcelonu. Cadena SER popsala, že Rodri Realu osobně poděkoval, ale rozhodl se jinak. Oficiální vysvětlení od hráče ani od klubů ale chybí.
Kdo zůstal, a proč to není „pár hráčů“
Titulková zkratka o „pár hráčích“ je efektní, realita je ale nuancovanější. Veřejně dohledatelný seznam kádru pro sezonu 2026/27 ukazuje minimálně tucet jmen z předchozí éry. Erling Haaland nikam neodešel. Phil Foden taky ne, a v Marescově prvním předsezonním zápase proti Interu v Hongkongu už nesl kapitánskou pásku. Joško Gvardiol podepsal novou smlouvu do roku 2031 a po odchodech Stonese s Aké se z něj stává klíčový stoper, ne jen levý bek s ofenzivními choutkami. Dál tu jsou Rúben Dias, Mateo Kovačić, Jérémy Doku, Savinho, Rico Lewis, Matheus Nunes nebo Antoine Semenyo.
Nejde tedy o totální demolici. Spíš o chirurgický řez v nejcitlivějších místech, tam, kde seděli hráči, kteří definovali, jak City hrají.
Nová páteř: Donnarumma, Guéhi, Reijnders, Anderson
Maresca nejen zdědil zbytek kádru, ale zároveň dostal nástroje k přestavbě. V brance nahradil dosavadní hierarchii Gianluigi Donnarumma, hotový elitní gólman z PSG, ne vývojový projekt. Klub přitom měl k dispozici i odchovance Jamese Trafforda, který se vrátil s pětiletou smlouvou, ale vedení evidentně sáhlo po okamžité jistotě.
Do středu obrany přišel Marc Guéhi, do zálohy Tijjani Reijnders z AC Milán a jako poslední velký kousek Elliot Anderson z Nottingham Forest. Guardian jeho přestupovou částku odhadl na zhruba 3,5 miliardy korun, což by z něj dělalo nejdražšího hráče v historii klubu. City samy částku nepotvrdily, ale délka smlouvy (pět let) i načasování příchodu naznačují, že Anderson nemá být talent do zásoby. Má okamžitě zaplnit díru po De Bruynovi a Rodrim.
Zajímavé je, co se naopak nedotáhlo. Sky Sports psaly, že při Rodriho odchodu se Enzo Fernández z Chelsea stal Marescovým vysněným profilem do středu pole. Nestalo se. Guardian zase psal o zájmu o marockého záložníka Bouaddiho za více než dvě miliardy korun. Ani to nevyšlo. Maresca tak staví novou osu z toho, co má, a to je pořád hodně.
Marescův plán: evoluce, ne revoluce
Na první tiskové konferenci po nástupu Maresca mluvil o vlastním herním plánu, ale zároveň dal najevo, že City zná zevnitř, jde o jeho třetí angažmá v klubu. V prvním přípravném zápase postavil Fodena jako kapitána, Gvardiola do stoperské role vedle Guéhiho, Reijnderse s Kovačićem do středu pole a Savinha se Semenyem na křídla. Obrysy nového týmu jsou čitelné: mladší, atletičtější, méně závislý na jednom geniálním tvůrci hry.
Srovnání s chaotickými přestavbami Chelsea nebo Manchesteru United, které poslední roky provázely desítky příchodů a odchodů bez jasného směru, zatím neobstojí. City mají pojmenovaného nástupce, cíleně obsazené klíčové posty a zachovanou gólovou kotvu v Haalandovi. Jestli to bude stačit na titul, je jiná otázka. Ale tohle není panika. Tohle je plán.
Kde to sledovat a kdy to začíná
První soutěžní zápas nové éry už City odehrály: Community Shield proti Arsenalu 16. srpna, Marescův oficiální debut. První ligový zápas je na programu v neděli 23. srpna doma proti Bournemouthu. Vysílací práva pro české diváky drží CANAL+ Sport, který nabízí všech 380 zápasů Premier League v sezoně.
Guardiolova dekáda skončila dvaceti trofejemi a pocitem neporazitelnosti. Marescova začíná s Fodenem s páskou na paži, Haalandem v šestnáctce a dírou uprostřed hřiště, kde dřív stáli tři z nejlepších záložníků planety. Ta díra je obrovská. Ale City ji nezaplňují náhodně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner