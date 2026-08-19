Dril kouče Slavie Trpišovského. Fotbalový expert Folprecht popsal jeho drsné metody

Když Zdeněk Folprecht na sociálních sítích znovu připomněl parametry kondičního tréninku Jindřicha Trpišovského, nešlo o žádnou novinku. Bývalý ligový záložník, kterého Trpišovský vedl na Žižkově i v Liberci, o stejném protokolu mluvil už v rozhovoru pro Radiožurnál Sport v roce 2023. Popis je pokaždé konzistentní: 8×1 km, hráči rozdělení do tří výkonnostních skupin s limity 3:30, 3:40 a 3:50 na kilometr. Na Žižkově, kde Folprecht trénink zažil na vlastní kůži, první skupina běhala osm kilometrových úseků za 3:35. Osm opakování v tomto tempu znamená přes třicet minut čistého běhu bez rozklusání a výklusu, a to je jen odpolední část dne, který začíná manéžemi, intervalovými bloky a prací s míčem.
Jeden protokol, tři kluby
Nejpozoruhodnější na Trpišovského metodě není samotná tvrdost, ale její stálost. Na Žižkově ji zažil Folprecht. V Liberci ji absolvovali hráči Slovanu, kam Folprechta trenér přivedl s sebou. A v lednu 2018, pár týdnů po Trpišovského příchodu do Slavie, slávisté na zimním soustředění ve Španělsku popisovali totéž: dopoledne práce s míčem, odpoledne kilometrové a rychlostní úseky, rozdělení do skupin podle výkonnosti. „Styl trenéra Trpišovského poznáváme dost tvrdě,“ řekli tehdy hráči pro iROZHLAS.
Tři štace, jeden princip. Mění se dresy, mění se hráči, ale kilometrový blok zůstává. A právě ta kontinuita říká víc než jakýkoli jednotlivý trénink. Nejde o módní výstřelek ani o jednorázový šok pro tělo, ale o systematický měřítko, kterým Trpišovský posuzuje připravenost kádru.
Proč zrovna příprava rozhoduje
Trpišovský sám vysvětlil logiku na klubovém webu Slavie po zimní přípravě 2019: během sezony kvůli nabitému zápasovému programu není prostor hráče takto zatěžovat. Příprava je proto jediné okno pro tři až čtyři intenzivní mikrocykly, které mají tým fyzicky nastavit na celý půlrok.
V praxi to znamená, že jeden den na soustředění vypadá třeba takto:
- ráno aktivace a koordinace,
- dopoledne kruhový trénink a manéž,
- odpoledne běžecké úseky nebo herní cvičení ve vysoké intenzitě.
Zjednodušení „Trpišovský = jen běhání“ je tedy zavádějící. Klubové reporty ze soustředění ukazují pestrou skladbu, od práce s míčem přes silové stanice po taktická cvičení. Kilometrový blok je ale tím, co přípravě dává její pověst. A co funguje jako filtr.
Filtr pro slávistický fotbal
Právě tady se skrývá hlubší smysl celého drilu. Trpišovského Slavia hraje styl založený na opakovaném presinku, vysoké intenzitě bez míče a rychlých přechodech. Kdo tenhle fotbal nemá v nohách fyzicky, nemůže ho hrát ani takticky. Kilometrový trénink proto není jen kondiční příprava, je to výběrové řízení.
Když v roce 2021 přišel do Slavie nigerijský záložník Ekpai, mluvil o tom, že s dřinou počítá předem a že hrát budou ti, kteří nejvíc pracují. V lednu 2026 Trpišovský na klubovém webu ocenil u nováčka Chama, že „za pár dní udělal velký progres směrem k intenzitě potřebné ve Slavii.“ Adaptace se měří v řádu dnů a týdnů kempu. Kdo tempo nezvládne, vypadne z rotace dřív, než začne liga.
A výsledky? Od prosince 2017 Trpišovský dovedl Slavii ke 149 výhrám v prvních 207 ligových zápasech, tedy k úspěšnosti 72 %. V Evropě má dvě čtvrtfinále Evropské ligy a osmifinále v sezoně 2023/24. Ze srovnatelných českých výsledků v tomto období nabízí konkurenci jen Plzeň se čtvrtfinále Konferenční ligy. Přímá kauzalita mezi kilometrovými úseky a postupy samozřejmě neexistuje, ale fyzická převaha, kterou Slavia v evropských zápasech pravidelně ukazuje, někde začíná. Podle nás právě na tom odpoledním soustředění, kde třetí skupina dobíhá osmý kilometr v čase 3:50.
Co to znamená pro běžného běžce
Tempo 3:50 na kilometr odpovídá orientačně času 19:10 na pět kilometrů. Pro většinu rekreačních běžců je to výrazně nad jejich možnostmi, a profesionálové to opakují osmkrát v jednom tréninku. Kdo si chce porovnat svou kondici, měl by si nejdřív položit jednodušší otázku: zvládnu bez potíží třicet minut souvislého běhu?
Pokud ne, plán NHS „Couch to 5K“ doporučuje začít kombinací chůze a běhu s postupným navyšováním zátěže. Tempo má být takové, aby člověk zvládl mluvit v krátkých větách. A u lidí se zdravotními riziky platí jednoznačně: nejdřív konzultace s odborníkem, pak první krok na dráhu.
Trpišovského kilometrový blok není trénink k napodobení. Je to nástroj, který dává smysl v rukou realizačního týmu pracujícího s profesionálními sportovci pod lékařským dohledem. Pro českého fanouška ale nabízí něco jiného, konkrétní odpověď na otázku, proč Slavia v posledních sedmi letech běhá víc, déle a rychleji než většina soupeřů. Ten důvod má přesný formát: osm krát jeden kilometr, tři skupiny, žádná výjimka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl