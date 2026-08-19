Birmančevič letos nezasáhl do jediného zápasu. Priske s ním už pravděpodobně nepočítá

Příběh srbského křídelníka ve Spartě se nečte jako náhlý řez, ale jako postupný rozchod ve dvou dějstvích. Ještě v lednu 2026 byl Birmančevič součástí kádru pro zimní soustředění v Marbelle. O pár dní později odešel na hostování do Getafe. Když se v červnu vrátil, čekala ho zavřená šatna, na hlavní letní soustředění v Grassau už neodcestoval a klub mu oficiálně dal povolení hledat si nové angažmá. Z produktivního sparťana se během půl roku stal hráč bez perspektivy v týmu.
Od Marbelly do Madridu za tři týdny
Časová osa je výmluvná. Birmančevičův poslední ligový start za Spartu přišel v prosincovém utkání proti Liberci. V lednu ho Sparta ještě zařadila do nominace pro zimní kemp, takže v tu chvíli nebyl oficiálně mimo hlavní plán. Pak se ale otevřelo přestupové okno a klub oznámil hostování do Getafe s opcí na trvalý přestup. Birmančevič zamířil do La Ligy, kde si proti Seville připsal debut za nový tým.
Jarní nula minut za Spartu tedy nebyla důsledkem zranění ani tichého odstavení na tribunu. Birmančevič prostě hrál jinde. Důležité je to rozlišení: nehrál za Spartu, ale hrál.
Léto 2026: druhé dějství bez šťastného konce
Getafe opci neuplatnilo a Birmančevič se v červnu vrátil do Prahy. Sparta ho v prvním přípravném plánu vedla mezi hráči, kteří se mají připojit později. Ještě to vypadalo jako standardní postup po hostování. Jenže v červenci přišel tvrdší krok.
Když klub zveřejnil kádr pro soustředění v Grassau, Birmančevičovo jméno chybělo. Sparta výslovně uvedla, že on, Cobbaut, Imanol García de Albéniz a Tuci mají povolení hledat si nové angažmá. U dalších hráčů, Kairinena, Rrahmaniho a Kukučky, klub přiznal, že řeší jejich budoucnost. Nešlo o tiché schování na lavičku. Byl to veřejně komunikovaný signál: s těmito hráči realizační tým nepočítá.
Brian Priske se k Birmančevičově situaci veřejně nevyjádřil žádnou dohledatelnou citací. Ale personální rozhodnutí mluví hlasitěji než tisková konference. Nezařazení na klíčové soustředění je v praxi totéž co věta „hledej si klub“.
Čísla, která ukazují, co Sparta ztrácí, a co už ztratila
Birmančevič nebyl okrajový hráč. V sezoně 2023/24 odehrál v lize 32 zápasů s bilancí 16 gólů a 11 asistencí, čísla, kvůli kterým Sparta uplatnila opci a nabídla mu víceletý kontrakt. Následující ročník přinesl pokles: 22 zápasů, 4 góly, 2 asistence. Na podzim 2025 se ale částečně vrátil k produktivitě: 16 ligových startů, 5 branek, 2 asistence. Klubové statistiky ho řadily mezi nejvytíženější a nejproduktivnější sparťany první poloviny sezony.
Celkově za Spartu nasbíral 109 soutěžních zápasů, 37 gólů a 21 asistencí. To není bilance hráče, kterého tým odepíše kvůli slabé formě. Spíš to vypadá na posun v přestupovém a sportovním plánu: Sparta pod Priskem přestavuje kádr a Birmančevič do nové skladby nezapadá.
Kam dál?
Volným hráčem se Birmančevič nestane, víceletá smlouva ze Sparty ho drží. Reálný scénář je přestup nebo další hostování, stejně jako v zimě. Žádný konkrétní zájemce zatím veřejně nevyplul na povrch, ale zahraniční osa se po zkušenosti z La Ligy jeví pravděpodobnější než přesun v rámci Chance Ligy.
Sparta mezitím sezonu 2025/26 bez jeho jarních minut dohrála na druhém místě. Birmančevičovo plnohodnotné znovuzařazení do kádru by po kroku s Grassau působilo jako překvapení. Všechno nasvědčuje tomu, že cesty srbského křídelníka a letenského klubu se definitivně rozcházejí; zbývá už jen najít adresu, kam poputuje smlouva.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle