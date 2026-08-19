Nemocnice, která nikdy nepřijala jediného pacienta. Přesto se v ní umíralo

Pacienti do Chovrinské nemocnice nikdy nepřišli, lékaři v ní nikdy nezačali pracovat a operační sály nikdy nesplnily svůj účel. Přesto se z betonového kolosu na severu Moskvy během dalších desetiletí stalo místo spojené se skutečnými úmrtími, sebevraždou, násilím i množstvím historek o satanistech, obětech a přízracích. Nejpodivnější na Chovrinu ale je, že nejděsivější části jeho příběhu žádné nadpřirozeno nepotřebují.
Nemocnice byla téměř hotová. Pak se všechno zastavilo
Výstavba obrovského nemocničního komplexu v moskevské čtvrti Chovrino začala roku 1980. Projekt počítal přibližně s 1 300 lůžky a tři hlavní části budovy se rozbíhaly od středu tak, že celý půdorys při pohledu shora připomínal trojcípou hvězdu.
Později v něm návštěvníci začali vidět podobnost se symbolem biologického nebezpečí a po nástupu série Resident Evil získala ruina přezdívku Umbrella, podle fiktivní korporace z her a filmů. Podobnost samozřejmě byla náhodná, pro pověst místa ale fungovala dokonale.
V roce 1985 se práce zastavily. Tehdejší reportáž Nové gazety uváděla dvě dlouhodobě opakované možnosti: nedostatek financí a problémy s vodou a podložím. Areál stál v bažinaté oblasti poblíž toku Lichoborky, který byl sveden pod zem, a spodní části stavby postupně zaplavovala voda.
Když se projekt zastavil, komplex přitom nebyl pouhou železobetonovou kostrou. Část oken byla osazena, některé pokoje dokončeny a dovnitř už se podle reportérů dostala i nemocniční lůžka. Chyběly například výtahy a zábradlí.
Nemocnice tedy nikdy nebyla slavnostně otevřena a nepřijala jediného pacienta. Její další obyvatelé přišli úplně jiným způsobem.
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Z nemocnice se stal betonový svět s vlastními pravidly
Do počátku 90. let byl nedokončený komplex střežen. Potom ochrana prakticky zmizela a z objektu se nejprve odnášelo všechno, co mělo nějakou hodnotu. Následně Chovrino objevili lidé bez domova, různé subkultury, teenageři, fotografové, urbexoví nadšenci a takzvaní stalkeři.
Vznikla místa pro setkávání, improvizované „prohlídky“ a postupně i vlastní společnost s přezdívkami, teritorii a pravidly. Reportérky Jelena Kostjučenko a Anna Artemjevová v roce 2011 v budově strávily několik dní a popsaly komunitu, v níž výraznou část tvořili velmi mladí lidé. Někteří znali ruinu tak dobře, že za peníze prováděli návštěvníky jejími chodbami a vyprávěli jim místní legendy.
A prostředí bylo skutečně nebezpečné. Nedokončená schodiště neměla zábradlí, ve stropech a podlahách zůstávaly otvory, výtahové šachty nebyly chráněné a spodní patra zaplavovala voda. O dva měsíce později už Novaja gazeta psala otevřeně o úmrtích mladých lidí v areálu a upozorňovala, že několik členů ostrahy a psovodů nedokáže obrovský komplex účinně uzavřít.
Právě tady se začíná rozcházet skutečné Chovrino s Chovrinem internetových legend.
Podzemí měli obývat satanisté. Pro důkaz je to podstatně horší
Nejslavnější legenda vypráví o skupině označované jako Nemostor. Měla se usadit v podzemí nemocnice, pořádat satanistické rituály, obětovat zvířata a podle nejdivočejších verzí také lidi. Příběh pokračuje dramatickým policejním útokem: členové sekty měli být zahnáni do podzemních chodeb, zastřeleni nebo uvězněni a následně utopeni.
Je to perfektní horor. Jenže pro takovou operaci chybějí přesvědčivé historické doklady. Dobové a pozdější reportáže samotnou existenci legendy zaznamenávají, ale nejdramatičtější části příběhu zůstávají právě legendou. I regionální zpravodajský portál РИАМО při rozboru chovrinských pověstí odděloval údajné černé mše a likvidaci sekty od skutečně doložených událostí.
Chovrino navíc nabízelo téměř ideální prostředí pro vznik podobného folklóru. Na zdech byly pentagramy, nápisy „Ave Satan“, temná graffiti a další symboly. To ale samo o sobě neprokazuje existenci organizované satanistické skupiny. Reportérky Nové gazety navíc přímo sledovaly, jak obyvatelé ruiny prodávají návštěvníkům prohlídky a přidávají k nim místní historky. Čím děsivější Chovrino bylo, tím zajímavější bylo pro další návštěvníky.
Takovým způsobem se městská legenda dokáže živit sama.
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Jednoho mrtvého ale legenda vymýšlet nemusela
V roce 2005 zemřel v Chovrinské nemocnici šestnáctiletý Alexej Krajushkin. Podle dobového vyprávění skočil do otevřené výtahové šachty z osmého patra; jako motiv byla uváděna neopětovaná láska. V ruině později vzniklo improvizované pietní místo, kde mu návštěvníci nechávali květiny, cigarety a vzkazy.
РИАМО v roce 2017 upozorňovalo, že zatímco internetové legendy připisovaly Chovrinu absurdně vysoké počty sebevražd, právě Krajushkinův případ byl jedinou oficiálně zaznamenanou sebevraždou, kterou se podařilo spolehlivě spojit s místem.
To ovšem neznamená, že ostatní nebezpečí byla vymyšlená. Lidé se v komplexu zraňovali při pádech a ruina byla spojována také s násilnou kriminalitou. V prosinci 2015 například ostraha našla ve druhém patře tělo muže, jehož svázané ruce podle tehdejšího zpravodajství ukazovaly, že nešlo o běžnou sebevraždu. Přesné počty mrtvých, které kolují na internetu, jsou ale problematické a některé jsou zjevně součástí legendy.
A právě tady je skutečné Chovrino mnohem nepříjemnější než údajně prokletá nemocnice. Místo, které mělo zachraňovat životy, se nikdy nestalo zdravotnickým zařízením. Místo toho několik desetiletí nabízelo otevřené šachty, rozpadající se konstrukce a obrovský prostor téměř mimo běžnou kontrolu města.
Duchové vznikali někdy přímo před očima
O Chovrinu se vyprávělo, že se v jeho chodbách ozývá dětský pláč, v oknech se objevují postavy a mezi betonovými stěnami lze zahlédnout podivné stíny. Objevila se rovněž pověst, že nemocnice stojí na zrušeném hřbitově. Ani tato část příběhu nemá dobrý podklad; podle historických popisů se na místě před stavbou nacházel především mokřad a vodní tok, nikoli doložené pohřebiště.
Ještě zajímavější ale je, jak rychle dokázalo prostředí vyrábět nové „důkazy“ o paranormálních jevech. V Chovrinu se totiž pohybovali skuteční lidé, kteří se převlékali, strašili návštěvníky nebo sami hráli role spojené s místním folklórem. V prostředí obrovské neosvětlené stavby plné ozvěny, průvanů, grafitti a dalších návštěvníků nebylo k vytvoření přízraku potřeba mnoho.
Čím více příběhů o nemocnici kolovalo, tím více lidí do ní přicházelo právě proto, aby něco podobného zažili. A čím více lidí přišlo, tím větší byla šance na další podivnou historku, nehodu nebo skutečný zločin.
Chovrino se stalo strojem na vlastní legendy.
V roce 2018 Moskva konečně „Umbrellu“ odstranila
O budoucnosti komplexu se jednalo celé roky. Objevovaly se plány na pokračování stavby, nový zdravotnický projekt i prodej pozemku, ale ruina mezitím dál chátrala. Nakonec město rozhodlo o demolici. Hlavní práce začaly na podzim 2018 a 21. listopadu moskevský stavební úřad oznámil, že slavný dlouhodobě nedokončený objekt byl zbourán. Po téměř čtyřiceti letech zmizela z panoramatu severní Moskvy stavba, která nikdy nesplnila svůj jediný původní účel.
S betonem ale nezmizel její příběh.
Na internetu zůstaly tisíce fotografií a videí, vzpomínky stalkerů i legendy o sektech, přízracích a lidech, kteří údajně do nemocnice vstoupili a nikdy se nevrátili. Některé historky jsou téměř jistě výmyslem, jiné vznikly z reálných událostí, které postupným převyprávěním dostaly nadpřirozený kabát.
A pak jsou tu skutečnosti, které žádné vylepšení nepotřebují.
Obrovská nemocnice pro 1 300 pacientů byla téměř dokončena, ale nikdo se v ní nikdy neléčil. Po tři desetiletí místo pacientů přijímala teenagery, dobrodruhy, lidi na okraji společnosti a návštěvníky hledající strach.
Pacient v Chovrinské nemocnici nikdy nezemřel. Nemocnice žádné pacienty neměla. Lidé v ní přesto umírali.
A možná právě proto její pověst přežila i samotnou budovu.
Věděli jste, že…
…přezdívka Umbrella se k Chovrinské nemocnici přilepila až díky popkultuře? Její půdorys při pohledu shora připomínal některým lidem znak biologického nebezpečí a později také logo společnosti Umbrella Corporation ze série Resident Evil. Nemocnice přitom vznikala už od roku 1980, tedy dlouho před první hrou Resident Evil z roku 1996. Hororová kultura tedy její podivný tvar nevytvořila – pouze mu zpětně dala mnohem děsivější význam.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Novaja gazeta – ХЗБ [2], Novaja gazeta – ХЗБ остается с нами. Надолго [3], РИАМО – Ховринская больница: секреты самого мрачного недостроя Москвы [4], Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы – Завершен снос Ховринской больницы [5]. img AI generated, FOTO WIKIMEDIA COMMONS