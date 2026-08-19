Venus Williams dostala ve 46 letech divokou kartu. US Open odměňuje historii, ne současnou formu – a přesně tím otevírá nepříjemnou otázku

Kdyby se o účasti na US Open rozhodovalo pouze podle současné výkonnosti, Venus Williams by měla před hlavním turnajem úplně jiný program. Ve 46 letech je mimo elitní část žebříčku, v Cincinnati prohrála s Emilianou Arango 2:6, 2:6 a její série singlových porážek se natáhla na čtrnáct zápasů. V sezoně 2026 zatím ve dvouhře nevyhrála ani jednou.
Přesto nebude muset projít kvalifikací. Dvojnásobná šampionka US Open dostala od pořadatelů divokou kartu přímo do hlavní soutěže.
Není na tom nic protizákonného ani neobvyklého. Právě proto wildcardy existují. Pořadatelé grandslamu nemusí několik posledních míst rozdat čistě podle žebříčku a mohou je použít pro mladé domácí hráče, lidi vracející se po zranění, zahraniční tenisty v rámci mezifederačních dohod nebo bývalé šampiony, kteří mají pro turnaj mimořádný význam.
Venus Williams splňuje poslední kategorii téměř dokonale: sedm grandslamových titulů, bývalá světová jednička, vítězka US Open z let 2000 a 2001 a jedna z osobností, které pomáhaly definovat několik dekád ženského tenisu.
Právě proto je rozhodnutí US Open zároveň tak snadno obhajitelné a tak snadno napadnutelné.
Kdyby měla rozhodovat jen letošní forma, debata by vlastně neexistovala
Venus letos dostala divoké karty na řadě turnajů, ale výsledkový návrat nepřišel. V Aucklandu prohrála s Magdou Linetteovou, následovaly další porážky a v Cincinnati se její čekání na singlové vítězství prodloužilo na čtrnáct zápasů v řadě. Guardian ji po posledním utkání evidoval na 615. místě světového žebříčku a bez vítězství v jedenácti singlových zápasech odehraných v roce 2026.
To neznamená, že na kurtu působí jako někdo, kdo už není schopen hrát profesionální tenis. V některých zápasech stále dokázala soupeřky dostávat pod tlak silou úderů a například při lednovém návratu v Aucklandu vzala 52. hráčce světa Linetteové set.
Jenže grandslamová divoká karta není oceněním za schopnost občas odehrát konkurenceschopnou sadu. Pokud by jediným kritériem byla aktuální sportovní výkonnost, hráčka s podobným žebříčkem a výsledky by přímou pozvánku do hlavního pavouku očekávat nemohla.
US Open proto ve skutečnosti ani nepředstírá, že Venus odměňuje za rok 2026. Odměňuje ji za předchozích třicet let.
A to není automaticky špatně
Právě tady bývá debata o divokých kartách zbytečně moralistická. Jako kdyby existovala pouze dvě možná stanoviska: buď si legenda místo „zaslouží“, nebo ho „ukradla“ mladší hráčce.
Wildcard ale není místo v žebříčku. Je to část turnaje, kterou si organizátor záměrně ponechal mimo čistě matematický kvalifikační systém. Letos US Open oznámilo sedm z osmi ženských pozvánek. Vedle Venus ji dostala také bývalá vítězka Sloane Stephensová, tři americké hráčky Carol Young Suh Leeová, Reese Brantmeierová a sedmnáctiletá Thea Frodinová a prostřednictvím recipročních dohod s francouzskou a australskou federací Léolia Jeanjeanová a Taylah Prestonová. Osmé místo zatím zůstává volné.
To je důležitý kontext. US Open svou mládež kvůli Venus úplně neodsunulo a některé divoké karty navíc ani nerozděluje libovolně, protože vycházejí z dohod s jinými grandslamovými zeměmi.
Přesto existuje jednoduchý fakt, který nelze obejít: každá discretionary wildcard použitá pro legendu je zároveň jedna pozvánka, která nemůže být použita pro někoho jiného. Nevíme, která konkrétní hráčka by místo Venus kartu dostala, a bylo by neseriózní nějakou vymýšlet. Alternativní náklad ale existuje.
A právě o něm je celá debata.
Venus současně nabízí US Open něco, co 150. hráčka světa nabídnout nedokáže
Sportovní turnaj není jen žebříčkový algoritmus. Je také událostí, která prodává vstupenky, televizní čas, příběhy a vlastní historii.
Venus Williams na kurtu automaticky vytváří událost. Její zápas bude zajímat publikum bez ohledu na to, zda nastoupí proti nasazené hráčce nebo kvalifikantce. US Open navíc není neutrálním místem její kariéry. Právě v New Yorku získala dva ze svých sedmi singlových grandslamů a vrací se na turnaj, s nímž je spojena od devadesátých let. Organizátor tedy může úplně legitimně říct, že několik míst v pavouku nepoužívá pouze k maximalizaci současné sportovní kvality, ale také k propojení současného turnaje s jeho vlastní historií.
Cincinnati před několika dny ukázalo, že tento efekt stále funguje i ve čtyřhře. Venus a Serena Williamsovy nastoupily společně poprvé od roku 2022, prohrály s Martou Kosťukovou a Peyton Stearnsovou v rozhodujícím supertiebreaku, ale jejich návrat byl jedním z nejsledovanějších příběhů turnaje.
Z pohledu pořadatele tedy Venus rozhodně není hráčka bez hodnoty. Jen její největší hodnota dnes neleží v pravděpodobnosti, že vyhraje US Open.
Přesně tady začíná být věk zajímavý, ale ne jako argument sám o sobě
Bylo by také příliš snadné celou věc převést na otázku, zda je 46 let „příliš mnoho“. Není.
Pokud by Venus v 46 letech pravidelně porážela hráčky z Top 50 a její žebříček ji dostal přímo do hlavní soutěže, nebylo by co řešit. Věk sám o sobě nikomu nemá bránit v účasti.
Debata vzniká kvůli rozdílu mezi historickým statusem a současnými výsledky. Venus není na US Open proto, že je stará legenda. Je tam proto, že je velká legenda, jejíž současná výkonnost už sama o sobě přímý vstup neospravedlňuje.
Právě tento rozdíl je důležitý.
Mladý talent také nedostává wildcard proto, že si ji „zasloužil“ žebříčkem
A druhá strana argumentu bývá stejně zjednodušená. Představa neznámé osmnáctileté Američanky, které Venus vzala životní příležitost, je emocionálně účinná, ale systém takhle jednoduše nefunguje.
Pokud mladá hráčka potřebuje divokou kartu, znamená to z definice, že ani ona se do hlavní soutěže nekvalifikovala standardním žebříčkem. Pořadatel v takovém případě také sází na něco jiného než na čistou současnou pozici: na potenciál, domácí rozvoj nebo výsledky, které ještě žebříček nestačil plně zachytit.
Rozdíl tedy není mezi „zaslouženým místem mladé hráčky“ a „nezaslouženým místem legendy“.
Je mezi dvěma investicemi. Jedna investuje do budoucnosti. Druhá do historie.
US Open se letos rozhodlo, že část svého omezeného prostoru použije na obojí. Sedmnáctiletá Frodinová se do hlavního pavouku dostala jako šampionka amerického juniorského mistrovství do 18 let, zatímco vedle ní dostala pozvánku žena, která první US Open vyhrála šest let před jejím narozením. A vlastně je docela krásné, že jeden pavouk může obsahovat obě.
Problém začne ve chvíli, kdy se z výjimky stane nárok
Tady bych Venus naopak nedávala automatickou doživotní imunitu.
Skvělá minulost je legitimním důvodem pro wildcard. Neměla by být automatickým právem na ni pokaždé, když se hráč rozhodne znovu nastoupit.
Williams dostávala v posledních letech pozvánky opakovaně a také letos už hrála díky divokým kartám na několika velkých turnajích. Australian Open jí ji poskytlo v lednu, následovaly další podniky včetně Indian Wells a Cincinnati. Čím delší je výsledková série bez vítězství, tím legitimnější začíná být otázka, jestli pořadatel stále odměňuje výjimečný návrat legendy, nebo už jen automaticky rezervuje místo pro slavné jméno.
Neexistuje číslo, při kterém se odpověď sama přepne. Deset porážek? Patnáct? Dvacet? Právě proto jsou wildcardy rozhodnutím organizátora a nikoli pravidlem vytesaným do tabulky.
US Open se letos rozhodlo, že Venus za jednu kartu pořád stojí
A dá se velmi dobře pochopit proč.
Pokud to bude jeden z posledních singlových grandslamů jedné z největších hráček historie, málokterý pořadatel bude chtít být tím, který jí oznámí, že na stadionu, kde dvakrát vyhrála titul, musí nejdřív projít kvalifikací.
Současně je ale fér říct nahlas druhou polovinu té věty. Venus Williams nedostala divokou kartu proto, že její současné výsledky patří mezi nejlepší kandidátky na hlavní soutěž.
Dostala ji proto, že některé sportovní zásluhy mají hodnotu ještě dlouho poté, co přestanou být aktuálním výkonem.
A přesně k tomu divoké karty mohou sloužit. Jen by nikdy neměly přestat být skutečným rozhodnutím. Protože v okamžiku, kdy je slavné jméno začne dostávat automaticky, už nejde o wildcard. Jde o privilegium.
A mezi těmito dvěma věcmi vede v profesionálním sportu mnohem důležitější hranice než mezi hráčkou ve 20 a ve 46 letech.
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Zdroje: US Open – Venus Williams, Sloane Stephens awarded 2026 US Open wild cards [1], Reuters – Venus Williams receives US Open wildcard [2], WTA – Former champions Stephens and Williams among 2026 US Open wild cards [3], Reuters – Williams sisters beaten on doubles return at Cincinnati Open [4], foto IMAGO – Venus Williams [5].