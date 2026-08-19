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Trvalo to patnáct let. Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí Míru

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Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku skončila obnova náměstí Míru, město na ni postupně pracovalo 15 let. Součástí poslední etapy bylo vybudování parkovacích míst nebo nových chodníků i úprava zeleně, a to za 20 milionů korun.
Trvalo to patnáct let. Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí Míru

Trvalo to patnáct let. Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí Míru

Zdroj: Město Veselí nad Moravou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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