Trvalo to patnáct let. Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí MíruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trvalo to patnáct let. Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí Míru
Konec léta je ideální doba na vypuzení agresivní asijské dřeviny. Pajasan žláznatý trápí zemědělce,...
Šestnáct odhalených přestupků za šest hodin. Při čtvrteční kontrolní akci na dálnici D1 rozdali...
O dva upovídané primáty s obrovskýma očima se rozrostla jedna z novějších expozic v brněnské zoo. Po roce...
Centrum Brna ožije oslavami sklizně a tradičních řemesel. Na náměstí Svobody v pátek začnou Dožínky, které...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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