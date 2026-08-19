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Upír Spike ze seriálu Buffy slaví 64 a je k nepoznání. Fanoušci řeší Marstersovu pohublou tvář a skvrny v obličeji

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James Marsters alias upír Spike z Buffy přemožitelky upírů slaví 64. narozeniny. Fanoušky překvapil velmi pohublou tváří a zprávami o konci dlouhého vztahu.
James Marsters a Sarah Michelle Gellar

James Marsters a Sarah Michelle Gellar

Zdroj: FOTO:Twentieth Century-Fox / distr. Disney+
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