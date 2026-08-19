Upír Spike ze seriálu Buffy slaví 64 a je k nepoznání. Fanoušci řeší Marstersovu pohublou tvář a skvrny v obličeji

James Marsters a Sarah Michelle Gellar, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. Disney+ James Marsters a Sarah Michelle Gellar, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. Disney+ James Marsters a Sarah Michelle Gellar, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. Disney+ James Marsters a Sarah Michelle Gellar, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. Disney+ James Marsters a Sarah Michelle Gellar, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. Disney+
Seriálový upír James Marsters slaví čtyřiašedesáté narozeniny. Hvězda seriálů Buffy přemožitelka upírů a Angel se do paměti diváků zapsala typickými peroxidovými vlasy. Dnes pozornost fanoušků poutá spíše pohublou tváří a nedávným rozvodem. Změněný vzhled si ale herec zjevně nebere k srdci a na sociálních sítích s chutí paroduje svou životní roli. Pohublá tvář na sociálních sítích
Na nedávno zveřejněných záběrech ze sociálních sítí je vidět zcela jiný muž, než jakého si publikum pamatuje ze seriálů z přelomu tisíciletí. Tvář má viditelně propadlou a na obličeji i pod očima se mu objevily tmavší pigmentové skvrny. Působí velmi pohuble, až na kost a kůži.
Fanoušci přesto v komentářích na
Instagramu pod nedávným videem neskrývali nadšení. Marsters se v krátkém klipu vrátil do své nejslavnější role a předstíral, že ho psaní na sociálních sítích obtěžuje. Sledující okamžitě v komentářích jásali, že se stále chová jako pravý upír. Objevily se i narážky, že se tímto způsobem snaží získat pozornost samotné seriálové Buffy. Spousta z nich ale řeší jeho pohublý a nezdravý vzhled a věří, že to je pouhý zub času a nic vážnějšího.
Konec jednoho manželství
V soukromém životě Marsters nedávno uzavřel jednu dlouhou a náročnou kapitolu. V únoru letošního roku soudy potvrdily jeho rozvod s druhou manželkou Patricií Jasmin Rahman. Pár se bral před lety v Los Angeles při malém soukromém obřadu a jejich vztah trval zhruba deset let. Rozvodové řízení se táhlo neuvěřitelných pět let.
Podle soudních dokumentů jí Marsters platil měsíční podporu ve výši čtyř tisíc dolarů. Tyto platby podle dohody skončily letos v červnu. Bývalí manželé si museli rozdělit společný majetek, do kterého patřil dům, několik aut a finance na bankovních účtech. Společné děti pár neměl. Z předchozího svazku má dospělého syna Sullivana.
Bolestivé odbarvování vlasů
Role upíra Spikea původně neměla mít dlouhého trvání. Producenti plánovali postavu nechat zemřít hned v první sezóně
. Obrovská divácká obliba ale scenáristy donutila jeho osud přepsat a herec u projektu zůstal dlouhé roky. Každodenní přípravy na natáčení pro něj ale představovaly velkou zátěž, protože téměř každý den podstupoval hodinový proces odbarvování vlasů. Buffy
„Do bělící směsi jsem si sypal několik balíčků umělého sladidla, abych zmírnil silné pálení,“ svěřil se pro magazín Entertainment Weekly. Postava zpočátku měla mluvit s kreolským přízvukem, tvůrci se ovšem na poslední chvíli rozhodli pro britský akcent. Opatrný postoj k novému seriálu
V současné době se připravuje nový seriál z tohoto populárního upířího světa. Projekt pod záštitou platformy Hulu vyvolal otázky ohledně možného návratu původních herců. Marsters se k situaci vyjádřil v podcastu své bývalé kolegyně Charismy Carpenter. Uvedl, že si nedávno musel staré epizody pustit znovu, aby zjistil, zda by se do psychologie postavy dokázal ještě vžít.
Otevřeně prohlásil, že v tuto chvíli s ním tvůrci na projektu nepočítají.
„Pokud bych nový seriál produkoval já, sám sebe bych zatím neobsadil,“ vysvětlil svůj pohled na věc. Podle něj by bylo mnohem smysluplnější nejprve představit novou hlavní hrdinku a její přátele, než by do příběhu zasáhly postavy z původního seriálu. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( instagram, parade, tmz).